內地知名奶茶外包裝插圖被質疑不雅　女性穿旗袍開高叉露腿惹議

內地知名奶茶品牌「滬上阿姨」，因外包裝圖上女性穿旗袍開衩太高，被質疑插圖不雅。



2月22日，有網民反映，「滬上阿姨」飲品外包裝的插圖中，一名身穿旗袍的女性坐在椅子上喝茶，但旗袍開衩至大腿接近臀部，臀部下方的衣擺則堆疊放在椅上，質疑大面積露出大腿是非常不雅觀。

有網民反映，右邊女生穿旗袍開衩至大腿接近臀部，大面積露出大腿是非常不雅觀。（紅星新聞）

事件在網上引起熱議，不少人認為前述網民是「吃飽了撐的」、「別太荒謬」、「這屆網友真是閒啊」。

另有人指出，問題的關鍵是向後堆疊的衣擺，「平時沒有人這樣穿裙子」、「不是雅不雅，現實生活裏面人穿旗袍沒有這麼坐的啊，一般都是把後面那片裙子墊在屁股下面坐的」。

有網民解釋，穿旗袍的坐法是把後半部分捋順用臀部坐着，是為了避免旗袍褶皺以及可以讓坐姿端莊優雅，「我只能說圖片中直接把旗袍後半部分掀開再座這是錯誤的坐法，容易走光且不雅」。

針對網上的爭議，「滬上阿姨」客服回應稱，會向設計部同事反饋。2月23日，上海市金山區市場監管局朱涇市場監管所的工作人員表示，將介入調查此事。

「滬上阿姨」曾與騰訊發行的戀愛手游《光與夜之戀》合作，卻有門店員工辱罵玩家和遊戲男主，遊戲方隨即宣布停止合作。（騰訊手游助手）

事實上，「滬上阿姨」並非首次登上熱搜榜。去年12月14日，該品牌與騰訊發行的戀愛手游《光與夜之戀》合作，卻有門店員工辱罵玩家和遊戲男主，遊戲方同日宣布與「滬上阿姨」停止合作。

同晚，「滬上阿姨」在官方微博回應稱，對與《光與夜之戀》合作始終保持開放的態度，尊重各類游戲品牌及人物IP，更尊重廣大《光與夜之戀》玩家，並稱已嚴肅批評涉事門店，涉事員工已辭退。