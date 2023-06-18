湖北14歲女腹脹　醫生一查驚見胃內裝滿頭髮　與食物殘渣混成一團

內地一名14歲少女近日因腹脹不適到湖北省中醫院就診，結果做檢查時，在場醫生都嚇了一跳，這是因為事主胃內竟裝滿了頭髮。原來，事主有異食癖，從小就喜歡吃指甲、頭髮等異物，自己控制不了。最終，經胃腸外科專家手術，一大團異物被順利取出。



半個月前，小芳（化名）到脾胃病科首診，被建議她做胃鏡檢查查明原因。可是，當胃鏡進入瞬間，小芳胃內被發現有一坨黑色的不明物體，仔細一看，竟是密密麻麻的頭髮，看到此情此景的醫生們都嚇了一跳。

小芳胃內充滿密密麻麻的頭髮。（極目新聞）

找到病因後，把髮團取出成為首要目標。可是，即使醫生在胃鏡下採取了反覆沖洗、鉗夾牽拉、圈套等方法，毛髮團結石仍無法變形，難以從胃內取出。由於異物體積過大，醫生於是建議小芳轉至胃腸外科接受外科手術。

胃腸外科閆瑞承主任憶述，自己看到胃鏡檢查的結果時倒吸了一口涼氣，由於小芳長期有吃頭髮的習慣，毛髮已與食物殘渣緊緊地纏繞在一起，導致異物體積十分巨大，手術十分艱難。

經過充分討論，胃腸外科的醫生團隊決定行單孔腹腔鏡下胃切開異物取出術。6月8日，小芳被推進手術室，術中，閆瑞承主任及其團隊醫生利用腹腔鏡進入小芳的體內，並通過超高功率的超聲刀切開胃壁，團塊移到胃腔外，再對毛髮進行切割，將團塊完整地從腹腔取出來。為免傷及小芳的胃黏膜，期間醫生只能一點一點地推進超聲刀，整個過程猶如「刀尖上跳舞」。

幸而，手術最終完滿完成，取出8cm*10cm表面有毛髮的巨大的異物，且手術切口僅有2cm大小，在肚臍位置。術後，小芳順利恢復，腹脹的症狀得以緩解。

閆瑞承提醒，家長若發現孩子存在異食癖情況，應及時送醫、查明原因，責罰和捆縛患兒手足並不能解除異食習慣。