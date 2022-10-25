日飲100毫升可樂竟溶解胃結石免做手術？　醫生：非每個人都適合

網路曾盛傳「可樂的成分與感冒糖漿類似」，近期大陸竟發生病人因為喝可樂而痊癒的案例。



廣西一名男子因頻繁地胃痛，檢查後才發現胃裏有一顆結石。奇妙的是，醫生叮囑他「每天喝可樂」，大約一周後，該男子的結石竟溶解消失，「喝可樂就能治病，簡直因禍得福！」

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陸媒報道，廣西玉林一名李姓男子，近日頻繁地胃脹、胃痛，甚至痛到吃不下飯，他吃了2天胃藥仍未好轉，到醫院照胃鏡後才發現胃裏有一團青綠色、直徑約5公分的胃結石。李男表示，自己喜歡吃柿子，幾乎每天都吃，醫生判定就是導致胃結石的主因。

所幸李男及時就醫，還不至於胃潰瘍、出血或穿孔，醫生除了開立抑酸劑、胃黏膜保護劑給他，同時也囑咐李男「每天都要喝可樂」。

沒想到，李男依照醫生的囑咐，每天都喝100毫升的可樂，持續一個禮拜後回診，發現胃結石竟溶解消失，讓他相當驚喜，直喊：「喝可樂就把這治好了，還免除內鏡手術的痛苦，太開心！」

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玉林中醫醫院脾胃科主治醫生全光輝受訪時表示，雖然吃柿子導致胃結石的情況並不多，每年卻還是有人就醫。

近年來，國外也有出現以可樂來治療胃結石的案例，但他強調：「不是每個胃結石患者都可以用此種方式。」

警語：該報道僅為特定案例，若身體出現任何身體不適，請立即尋求專業醫療人員協助。

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