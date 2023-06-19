班主任勸差生棄中考屬實　網民：一直是潛規則，學校只為升學率

近期，內地各省市陸續舉行中考，江西南昌卻傳出有學生疑因成績差，被班主任要求棄考。南昌市教育局昨晚（18日）通報證實事件，並會追究相關人員的責任。



有學生家長反映，其孩子在中考前疑似收到班主任的訊息，對方稱「不要報中考，我們照樣給你畢業證，你報了的話，考到290多分才發給你畢業證，如果沒考到的話，那就等下個學期再來考一次，考到290分為止，再給你們畢業證」。

該名家長稱，孩子沒有及時與家人溝通，自己事後才知他沒有參加考試，還表示收到同類訊息的學生可能不止一個。家長稱，雖然孩子成績不好，但參加中考是學生的權利，「他們不能拿走這個權利」。

南昌市教育局通報稱，針對有學生疑似被老師要求棄考，當局第一時間關注到相關信息，立即成立調查小組調查。經初步核查，涉事學生為南昌市灣里實驗學校初三學生，班主任暗示其棄考情況基本屬實。

南昌市教育局稱，將督促屬地教育行政部門及灣里實驗學校積極與家長溝通，妥善處理此事，並追究相關人員的責任。下一步，當局將舉一反三，引導全市中小學校樹立正確的教育觀。

涉事為南昌市灣里實驗學校。（微信公眾號＠南昌28中教育集團灣里實驗學校）

事件在微博引起討論，不少網民直言「其實很多地方都有這種潛規則了」，又稱自己也曾被老師勸說放棄中考，轉讀職業學校、藝術學校，但背後只是為了學校的升學率，「都明示，恐嚇，軟磨硬泡讓初中畢業的學生簽放棄中考同意書，為了不拉低合格率，初中畢業的年紀能懂什麼」。

有網民稱，不少初中班主任都會讓成績差的學生直接讀技工學校（技校），但實際上班主任可從中抽佣，「他推薦的學校會給他提成，一個學生兩千塊錢」、「技校給班主任提成，一個學生300還是500來著」。

本次事件將內地教育問題浮上水面，有網民指出任何學生都有參加中考的權利，任何人為地明示或暗示以及搞所謂的分流，都是不負責任的做法，希望教育部門不要裝聾作啞，要嚴肅處理並堅決杜絕同類事件再次發生。