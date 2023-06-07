AI迎戰高考作文　ChatGPT、百度訊飛哪家強？名師評分它拿第一

正值內地高考，今日（6月7日）上午語文科（中文）考試結束，「2023高考作文」瞬間登上各大平台熱搜。

往年，KOL們會在網絡展開「高考作文寫作大賽」；隨著AI智能的發展，今年，ChatGPT、百度文心一言以及訊飛星火等「AI考生」們也迎戰高考試寫作文，「搜狐科技」也邀請幾名資深名師為AI打分。



「搜狐科技」通過百度文心一言、阿里通義千問、科大訊飛星火認知大模型、360智腦、ChatGPT等五款主流大語言模型產品對高考作文全國捲進行了同題測試。

選取的是以「時間的僕人」為主題的全國甲卷作文題。同時，邀請5位資深名師為AI考生打分。評分結果中，AI高考作文得分最高的是ChatGpt，最低的為阿里通義千問。

老師們認為，ChatGPT能夠結合實際展開深刻的論證，在分析問題的基礎上提出解決辦法。綜合5位老師的評分，ChatGPT獲得48分高分（滿分60分）。

由於內地各地使用不同高考試卷，題目也各有不同，除全國甲卷外，新課標I卷的作為主題為「故事的力量」；新課標II卷的作文主題為「安靜一下不被打擾」。字數皆不得少於800字。「AI藍媒匯」使用ChatGPT、百度及訊飛對各地作文進行撰寫，引發討論。

▼ChatGPT、文心一言、訊飛星火答「全國甲卷」：時間的僕人▼

▼ChatGPT、文心一言、訊飛星火答「新課標I卷」：故事的力量▼

▼ChatGPT、文心一言、訊飛星火答「新課標II卷」：安靜一下不被打擾▼

對於AI考生們的答卷，有網民認為百度「文心一言」表現不錯「懂高考」，其他2個沒有具體實例「很難高分」。也有網民調侃「總之我寫不出來」，還有人說內容空泛，「太過程式化和老套」。