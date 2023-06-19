同姓旅客持同一張登機牌成功過安檢上機　南航及白雲機場致歉

有旅客反映，上周在廣州白雲機場乘坐南方航空的班機飛往上海，上機後卻發現座位有人。經比對，兩人持有同一張登機牌，並通過安檢蓋章。

由於兩人的姓名拼音前六位字母相同，他質疑事件與航空公司櫃台人員打錯登機牌所致，但機場安檢同樣有問題，沒有仔細核對旅客身份證和紙質登機牌上的信息是否一致便蓋章。



內地車評人譚勁棠在微博發文稱，6月12日在廣州白雲機場乘坐南方航空航班CZ3539飛往上海，上機後發現其座位上已有乘客，兩人比對後發現均持有同一張登機牌，且通過安檢蓋章。

譚勁棠稱，6月12日乘坐南航CZ3539飛往上海，上機後發現其座位上已有乘客，兩人比對後發現均持有同一張登機牌，且通過安檢蓋章。（微博＠試車手MIX）

譚勁棠介紹，他與另一位旅客（旅客A）均姓譚，兩人姓名拼音前六位的英文字母一致，前兩位縮寫都是TJ.，且都提前在網上辦理登機手續。不過，旅客A在網上登機後，又再到航空公司櫃檯補打登機牌。當時，櫃檯員工用拼音匹配已登機旅客的信息，由於系統顯示姓名拼音，員工只核對了前幾個英文字母，因此錯誤將譚勁棠的登機牌交給旅客A。

同時，白雲機場採取「一證通行」，旅客在網上登機後毋須打印登機牌，直接用身份證過安檢上機即可，也毋須出示電子登機牌。然而，若旅客手持紙質登機牌，安檢時就需要核對身份證、人臉和登機牌信息，準確無誤才能放行。

南方航空及廣州白雲機場就事件致歉。（微博＠白雲機場）

譚勁棠指出，安檢核對了旅客A的身份證信息和系統內的航班信息，人臉匹配也對上，但並無留意紙質登機牌信息，直接蓋章。旅客A原本也是該航班的乘客，因此對方直接刷身份證就可登機，不會出現核對錯誤的問題。同時，他與旅客A均姓譚，因此空中服務員歡迎他們登機時並無發現異常。

譚勁棠表示，他與旅客A都是正規購票，合理合法登機，事後已向廣州白雲機場及南方航空反映問題。南航回覆稱，將會處罰當事櫃檯工作人員，並且改善工作流程，嚴謹配對。白雲機場回覆稱，將處理好「身份證一證通行」和傳統紙質登機牌的核對工作，同時優化安檢工作流程。