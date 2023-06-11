粉絲北京機場接機遭罵｢F**k you China｣　男星陳鑫海還擊獲讚愛國

21歲內地男星陳鑫海從選秀節目《少年之名》出道，隨後再憑陸劇《最食人間煙火色》打開知名度。9日，他現身北京機場，吸引大批粉絲簇擁，卻有人為了看他一眼不小心擠到其他旅客，遭對方爆粗大罵「F**k you China！」，他則一秒變臉反擊對方，火爆場面一觸即發。



陳鑫海9日早上以全身黑的機場時尚現身北京機場，粉絲發現他後便立刻簇擁上前，想要一睹偶像的真面目。豈料過程中卻有人不小心推擠到機場其他旅客，引發對方不滿，當場飆罵：「F**k you China！」原本面無表情的陳鑫海一聽到對方的不禮貌發言，當場停下腳步反問：「你哪個國家的？為什麼罵中國？」

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該名旅客也不甘示弱，反問陳鑫海的身份，他則爆氣回應：「我不是誰，但你罵中國怎麼了？」眼見火爆場面一觸即發，身旁的工作人員也急忙拍肩提醒他，希望他能冷靜。其他粉絲也安慰他要他別激動，並向被擠到的旅客道歉，同時要他「別說了」，雙方的怒火才得已平息。

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不過「陳鑫海怒懟辱國旅客」的話題很快也登上熱搜，許多內地粉絲都對他不顧自己公眾人物的身份替中國發聲，紛紛誇讚他的愛國舉動。

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