私人山莊遭擅闖還被謠傳成「鬼屋」？　屋主：家人遺物都被盜走

據內媒《紅星新聞》報道，近日，吉林玉潭某私人山莊遭非法闖入。屋主楊女士稱，房子不僅在網上被部分自媒體造謠成「鬼屋」，房內價值數萬元的家人遺物也被盜走，讓她感到十分氣憤，感覺隱私被侵犯。



報道稱，該私人屋苑為位於吉林省玉潭鎮的「一奇山莊」。屋主楊女士稱，自己在6月9日被朋友詢問，是否帶朋友回家拍影片，她否認後，朋友發來相關短影片。影片中，她家的山莊被說成是鬼屋，並被配上恐怖詭異的音樂，評論區還有「買這棟別墅的人都離奇死亡了」等言論，不斷在網絡傳播。

吉林一處私人山莊遭擅闖，並被造謠成「鬼屋」。（圖 / 紅星新聞）

楊女士稱，該山莊是家中的老房子，是從前家中自建的，現在很少居住，因為沒有通電，亦未安裝閉路電視，但相關合同手續齊全，以前家中幾代人都住在這裏。

楊女士指，她回山莊查看，發現大門、防護網和地下室窗戶被損壞，客廳、臥室等均有翻找痕跡，家人留下的遺物也丟失，其中包括一塊價值5萬餘元（人民幣，下同）的手錶。

吉林一處私人山莊遭擅闖，並被造謠成「鬼屋」。（圖 / 紅星新聞）

楊女士表示，短影片中亦有評論指出山莊的具體位置，這讓她感到非常氣憤並已經報警：「這已經曝光我的隱私了，而且這些人身攻擊也給我帶來了很大陰影。」

玉潭鎮派出所警方接報後，現場進行調查取證，統計損失大約為9萬餘元。楊女士表示，闖進老宅的3人已被拘捕。目前，案件具體情況仍在進一步調查中。