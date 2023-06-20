廣州龍舟隊選手皆是身價千萬「富婆」？　網民：阿姨我不想努力了

端午將至！不少傳統節日活動亦在舉辦。廣州就有一女子龍舟隊在6月17日參加國際龍舟邀請賽表演遊龍，龍舟隊的隊員皆是身價千萬的「富婆」，引發熱議。



據內媒《九派新聞》報道，廣州天河區獵德村的女子龍舟隊，是廣東省內第一支女子龍舟隊。1998年，她們擁有了專屬的「鳳艇」。6月17日，她們參加了在珠江舉辦的國際龍舟邀請賽表演遊龍。在部分網民眼中，獵德村已成「富豪村」的代表，獵德村的「房東」們各個身價千萬，也有不少網民將女子龍舟隊員們稱作「包租婆」。

廣州天河區獵德村的女子龍舟隊，是廣東省內第一支女子龍舟隊。（圖 / 九派新聞）

來自黃埔區的龍舟愛好者陸先生表示，因參與者基本是本地人，本地人都有房子出租。近年來，因拆遷建造珠江新城，本地人都會分得一定面積的回遷房，「他們一個人分到的回遷房面積200-600平方不等，獵德的房價10萬以上，按300平一個人算，一艘70人的傳統龍舟上，總身價就有二十億。」

不少網民將女子龍舟隊員們稱作「富婆」。（圖 / 九派新聞）

對於網傳說法，獵德村負責宣傳工作的陳女士回應：「富婆龍舟是外界給的一頂帽子，既然帽子都戴頭上了，也是事實，就認了唄。」陳女士同時對「身價是龍舟參賽門檻」的說法給予否認。她指，出於安全考慮，女子龍舟隊選拔的首要質素是會游泳。

龍舟隊選手表示，身價千萬是事實，但不是參與龍舟活動的門檻。（圖 / 九派新聞）

陳女士表示，過去賽龍舟被男子主宰，女人不能參加龍舟比賽。現在，女性們已經可以一起在龍舟上乘風破浪、風雨同舟。龍舟競渡背後的文化精神是一群人朝著一個目標前進，同舟共濟、共同拼搏。

網民點睇：

這一船要是翻了 廣州gdp都得抖兩下



獵德那地方，找富婆富豪可比找窮人容易多了



獵德，隨便都是幾個目標的人！



阿姨我不想努力了



與錢無關，獵德還是一窮二白時這條歸女子劃的龍舟就存在了，按照祖例女子是不能上龍船的，所以這條女子龍舟又叫鳳艇，獵德總共九條船，八條龍舟一條鳳艇，全部都是長龍，屬於廣東的龍舟大戶



為什麽非要關註人家的身分呢？只是想賽個龍舟



本村人在名下有一棟樓的才有資格參加龍舟隊，男女都一樣，當然個個都有錢了，自己買一支船槳都40萬了，少見多怪

