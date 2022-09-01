內地富婆自資開戲當女一　小鮮肉當男主角　網民笑二人顏值差太遠

古裝劇風靡無數男女觀眾，精緻戲服加上浪漫愛情，總滿足現代人幻想。



大陸有位女富婆劉芊螢，出資擔任古裝劇的出品人（製作人），又擔任該劇女主角，一圓自己演員夢想，劇組近日在橫店影視城舉行開機儀式，男主角人選也跟着曝光。

國內富女自資開戲，更捧自己當女主角？即睇她與其他選角的顏值：（按圖了解）

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劉芊螢外傳是金融業公司高階主管，這次砸錢出資兼主演古裝劇，男主角是24歲的王軒，曾在《且試天下》扮演楊洋的部下「任穿雨」，另一個男主角是選秀節目《青春有你3》的周峻宇。該劇名叫《鳳鳴笙簫簫》，描述酒樓老闆「鳳傾羽」邂逅會算命的小神婆「陸蕓笙」，兩人聯手解開懸疑事件的冒險故事。

網友驚見古裝劇出品人和主演是同一人，有人狠酸：

．「女主角顏值像大媽」

．「男主還可以，這女的不該是女主」

．「也有點太不搭了吧」

．「男主生無可戀」



另一派網友留言：

．「我要有錢了，不會放過王一博肖戰和楊洋」

．「富婆姐姐的快樂」



面對外界評論，劉芊螢態度大方，發文「相對於大家稱呼我『富二代』、『小富婆』我更喜歡『創一代』的頭銜！」她表示身為藝人應該成為大眾表率，承諾會更努力，「我通過自身的努力實現財富自由，選擇遵從自己內心的想法，雖然我還是一個新人，演技稚嫩，但我會付出百分之二百的努力，珍惜每一個機會！感謝一直陪伴支持愛護我的人們！」

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