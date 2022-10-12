富婆自資開戲做女一　怒控遭經紀人欺騙：投資數百萬也沒拍成

內地女富豪劉芊螢因砸錢圓演員夢、主演古裝劇《鳳鳴笙簫簫》，曾掀起網友熱烈討論，怎料，才事隔不到兩個月，她8日突然公開控訴遭到前經紀人欺騙，半年投資了數百萬人民幣，卻一部片也沒拍成，痛心直說：「我不知道我做錯了什麼。」



劉芊螢8日於微博上傳影片，配文說道：「我最近一直很壓抑、壓力很大，所以今天我把前經紀人的所作所為都講述給大家聽！」透露自己正在和前經紀人打官司。

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劉芊螢指出，對方利用她是跨行業新人、對娛樂圈不了解，不斷向她灌輸「新人只有帶資才能獲得工作機會」，於是她在短短半年內，就投資了數百萬人民幣，「我帶資了，但是戲我沒有拍成，錢她也不退給我」。

劉芊螢表示，前經紀人最常跟她說的話術是「這個資源我給到其他藝人，都能換一套房了，我才收妳這麼少的錢」，但是自己目前投資的兩部戲都沒有拍到，不僅如此，她還受到對方傳訊息威脅，在拍攝《鳳鳴笙簫簫》時，也被前經紀人狂發負面通稿：「她在職期間很多工作都沒有落實，而且資金也不知去向，也不簽署任何的合同。」

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劉芊螢在影片中，曬出了法院傳票和起訴書，也透露因為前經紀人將她的個人隱私洩漏給第三方，遭法院判賠人民幣7萬元，「我只是一個勇敢追夢、熱愛表演的女孩，我不知道我做錯了什麼，我只是希望成為一名優秀的演員。」劉芊螢也強調，自己的財富是透過努力工作、以知識和勞動所得來的，「所以我今天站出來發聲，我要揭露她的行為，我絕不妥協，我一定要與這種歪風邪氣鬥爭到底。」

事實上，劉芊螢被傳是金融業公司高階主管，她為了一圓演員夢，砸錢出資兼主演古裝劇《鳳鳴笙簫簫》，男主角邀來曾演出《且試天下》的24歲演員王軒，另一個男主角則是選秀節目《青春有你3》的周峻宇。

對於沒有拍成的戲，劉芊螢表示被騙投資的劇並非《鳳鳴笙簫簫》，是另外兩部，但基於職業道德，她不便透露劇名：「《鳳鳴》已經殺青，正在做後期（後製）！希望大家多多關注《鳳鳴笙簫簫》！」

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