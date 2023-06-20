廣東中學現暴力欺凌　女生遭輪流掌摑被迫下跪磕頭　警方介入調查

廣東廣寧發生校園暴力案，周一（19日）網傳影片顯示，一名身穿校服的女學生遭人暴力對待，還被迫下跪磕頭等。廣寧縣公安、教育等部門事後迅速介入調查處理，目前公安機關已將涉事人員帶回到派出所調查，查明原因後將依法處置。



影片顯示，該女孩在疑似廁所內被人拽頭髮、掌摑甚至腳踹腹部。期間，拍片者朝女孩叫喊：「磕頭啊，對不起有什麼用？」女孩隨即下跪，並向其中一人磕頭，現場傳出笑聲。隨著鏡頭轉換，可見女孩被約八九個人圍住，拍片者兩次要求女孩下跪，並安排周圍人輪流去掌摑她，不斷拽頭髮、踢打等。

知情人士表示，影片是在當地一個群天聊組被發現的，但他不知道詳情，只知道事情發生於廣寧縣某中學。而影片中，被毆打女孩身著的校服上，印有廣寧第一中學校徽。對此，廣寧第一中學工作人員回應稱，校方對這事了解不多，不清楚具體什麼時間發生的，女孩現在的情況也不太清楚，但是已經報警了，公安部門已經介入。

官方通報指，經核，學生被打情況屬實，事發於周日（18日）下午，學生在學校被打後，現場有學生拍攝並上傳到微信群，隨後有網民報警並提供影片。隨即，廣寧縣公安、教育等部門迅速介入調查處理。目前公安機關已將涉事人員帶回到當地派出所調查，查明原因後將依法處置。同時，廣寧縣成立專班，舉一反三，將開展專項整治行動，以零容忍態度，堅決打擊校園欺凌行為，切實保障學生合法權益。廣寧縣教育局工作人員亦表示，遭遇校園暴力的孩子目前情況平穩，調查結果出來後會向社會公佈。