內地知名電競解說自殺　遺書訴說童年遭欺凌更患上抑鬱

內地知名《Dota 2》賽事解說YammerS周一（29日）下午發送一封定時的微博，內容看似一封遺書，震驚電競圈。隨後，電競主播Esports海濤表示，經與警察多次確認，YammerS已身亡。在最後一條微博中，YammerS透露自己悲慘的童年，常被同學欺負，導致他初中就患上較輕的抑鬱症等。



在定時發送的微博中，YammerS稱：「我自己的內心痛苦也終於可以結束了，今天我離開的時候是帶著微笑的。」他最後表示，這麼多年他還是無法釋懷心中的仇恨，他也無法與自己和解，「我也知道我對不起了很多人，緣起緣滅皆因我，結束吧」。

Esports海濤隨後表示：「跟當地派出所的警察多次確認，今天打撈起來一位死者，姓名，年紀，外貌都對的上。已經通知家屬了。」YammerS的同事也表示，此前並未有徵兆，他也是看了定時微博嚇了一跳，隨後聯繫YammerS本人都未能成功，對事件很是意外。

據YammerS透露，童年時，生活在中鐵家屬院的他經常被同學欺負，更有甚者出現了霸凌現象，初中就患上了較輕的抑鬱症。後來成長畢業實習也不順利，直接辭職。由於兒時喜歡打Dota，他遂轉戰電競主播行列，在遊戲圈小有名氣。然而好景不長，2019年3月中旬，受父親去世影響，YammerS抑鬱症暴發，直至自殺。

事後，網民紛紛發文悼念YammerS，並表示願天堂沒有霸凌。Esports海濤也發長文悼念好友，「他這輩子第一次得到這麼多的關注，可惜也是最後一次了。那些小時候霸凌他的人，一定也看到了這個新聞吧，不知道有幾個人會對自己曾經做過的事感到悔恨，但大概率他們只會覺得『幸好沒連累到我』吧。看到那麼多的人關心YammerS，為他感到高興，又感到愧疚。如果你們，如果我，能夠早點告訴他他很好，很喜歡他，多陪他聊聊天，吃吃飯，開開黑，甚至噴噴人，是不是悲劇就不會發生了。」

他續寫道：「如果你喜歡一個人，一家店，一個節目，甚至是一個公園。一定不要做沉默的大多數，在他還能聽得到，店鋪還能找得到，節目還能看得到，公園還能逛得到的時候，告訴他們：你很好，我很喜歡你，我很欣賞你。再見了寶貝兒，我很想念你。」