河南漢拍片稱老婆家暴還試圖放火燒屋　律師：女方或構成虐待罪

河南正陽縣一名男子周一（19日）發布影片稱，自己被妻子家暴，臉部多處被抓傷。周二（20日），男子又發了一則影片，稱妻子在家中多處放火。多個部門已介入調查此事，律師分析，若調查屬實，妻子的行為涉嫌家暴，可能構成虐待罪。



據一段1分多鐘的監控片段顯示，6月16日凌晨2時多，夫妻二人在屋內激烈爭執，男方一直舉著手機拍攝，女方數次試圖搶奪手機，但未能成功。期間，女方多次用手擊打男子頭部位置，還對男方抓撓、掌摑等。男子配文稱「都看看我的老婆在幹啥，花了近二十萬娶的，這是過日子嗎，我啥時候都不捨得動她，全程沒有還手」。

後來，男子再發布影片稱，正陽縣真陽派出所民警與他取得聯繫，向他講解了法律法規。他強調，發布影片是為了讓外界看看自己的受害過程，也是為了維護自己的合法權益。周二，男子又發了一則影片，稱妻子在家中多處放火，而先後兩則影片皆顯示男子臉部有多處抓傷的傷痕。值得一提的是，在男子賬號評論區下，一位自稱該男子妻子的賬號亦發布了自己臉部多處被抓傷的圖片，並警方已調解。

事件引起輿論熱議，有網民看到片中點火燒家居的場景後評論道，「為全樓人捏把汗」。正陽縣公安局工作人員表示，已接到了相關警情並介入處理。正陽縣相關部門工作人員證實，涉事男女為夫妻關係，有關部門也已經對雙方進行了調解，具體以官方對外通報的內容為準。

對於男子自稱被妻子家暴，河南澤槿律師事務所主任付建分析認為，若調查屬實，其妻子的行為涉嫌家暴，可能構成虐待罪，需要承擔刑事責任。如果情節輕微，沒有達到刑事定罪標準的，可能要面臨治安處罰。然而，如果男子表述的內容不屬實，則屬於侵犯女方名譽權，男方應該承擔賠禮道歉、消除影響、賠償損失的民事責任；對於社會公眾以及社會秩序而言則構成散佈不實信息，會面臨治安處罰。