城市版｢人在野｣！杭州漢綠化帶迷路3日靠食野花撐過　網民嘆離譜

浙江杭州蕭山日前有一名趙姓男子因迷路而失蹤3天，期間只能靠吃野花、喝露水求生。然而其迷路之處並非人跡罕至的荒郊野外，而是城市中常見的綠化帶，因此引起網民熱議，就連警方都覺得意外。



事源6月3日，52歲的趙大伯早早離開工作的地盤後就再沒蹤影。5日，找了很久仍無收穫的家屬決定到蕭山寧圍派出所求助。之後，警員立即調取閉路電視，發現趙男最後現身的地方是架空道路附近的綠化帶。

得到關鍵線索後，警員立即趕到現場展開地氈式搜尋，一路「披荊斬棘」，最後在傍晚在一處樹叢中發現趙大伯，當時後者已虛弱不已。經查，原來事發當日，趙大伯獨自外出買早餐，因不熟悉環境誤入綠化帶而被困，加上剛好沒帶手機，導致求助無門，只能靠吃野花喝露水撐過去。幸而，趙大伯身體並無大礙，已安全回到家人身邊。

據了解，涉事綠化帶面積廣闊，植被茂盛，外人若貿然深入，確實有可能迷失方向。不過事件仍引起網民熱議，不少網民認為綠化帶大極有限，即便看不到周圍樓房，「汽車聲音總能聽得到吧」，故認為事件相當奇葩。而「大難不死」的趙大伯事後帶著一面錦旗來到寧圍派出所，感謝警員的暖心救援。

網民點睇：

荒野求生（城市叢林版）

我再也不說我自己路痴了

實在太抱歉，我忍不住笑

肯定是遇到鬼打牆了

讓他寫一本綠化帶求生指南

杭州原來是原始森林

杭州，不愧是國家園林城市！

看來杭州的綠化做的確實不錯

這是在城市裡整了片雨林啊，想去看看

充分說明了手機的重要性！

暫定入選年度離譜十大事件之一

地址在哪裡？在城市裡的綠化帶還能迷路？我也想去試試！

我也想看看是多大的綠化帶，原諒我孤陋寡聞了

這是誤入原始森林了吧，幾天幾夜出不來，四天三夜都夠走出杭州了吧

我覺得這大伯要去檢查一下腦子，估計是阿茲海默（老年痴呆）了

