貴州四孩玩耍迷路　餐館老闆娘備飯菜報警暖心守護

小朋友走失，相信家長都會惶恐不安。在貴州經營餐館的老闆娘王安英，上月底就遇上4名走失的孩子，幸她及時意識到4人迷路並報警，孩子們才能平安回家。

王安英表示，當時知道小朋友無錢吃飯，但她自己也有小孩，「看到他們這樣走失也不好受，相信任何一個母親，遇到這種情況都會幫忙」。



2月28日，在貴州凱里杭州路經營餐館的王安英一直在店內忙碌。當晚大約7時，店外突然有4個小朋友，其中年紀最大的女孩約10歲，另外3個男孩約3歲。

起初，王安英以為他們都是客人的孩子，但直至店內客人都結帳離開了，4人仍在店外徘徊。正當她準備問幾個小朋友的家長在哪時，女孩就上前開口稱「阿姨我們餓了，想吃飯，你這兒吃飯要錢嗎？」。

王安英得知小朋友的家長都不在附近時，頓時意識到他們可能是迷路，於是立即讓他們進店，並為4人煮飯煮菜，期間打電話報警告知有小朋友走失。

警員到場後，王安英剛煮好一鍋熱氣騰騰的餸菜。為了讓小朋友好好吃飯，警員都靜靜地在一旁等候，王安英就在旁照顧孩子，為他們夾菜、盛飯。與此同時，在周邊摸排走訪的民警成功找到女孩的家長，「剩下三個孩子年齡太小，表述不清楚，一會兒哭一會兒鬧」。

警員幾經努力下，才陸續在3名男孩的口中問出一些有效信息，「原來他們幾個互相不認識，在路邊玩耍時走到了一起，忘了回家」。經過一番尋找，民警開車將孩子陸續送回家，期間已有家長到派出所報案尋人，「我們趕緊把小孩送過去，家長激動不已，我們也徹底安心」。