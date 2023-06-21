炎亞綸被耀樂指控偷拍性愛片　當時僅16歲　士林地檢署分案偵辦

台灣版「＃metoo」持續延燒，台灣男星炎亞綸被有「抖音男神」稱號的網紅耀樂控訴在他年僅16歲時跟他上床，並偷拍性愛影片外流，最後還被始亂終棄。耀樂今日（21日）中午12點舉辦記者會，講述偷拍細節，指第一次被偷拍性愛影片是在炎亞綸台北市士林區天母的家中。



對此台灣士林地檢署今日表示，已主動分案，由婦幼專組指揮台北市婦幼警察隊搜集相關事證。



綜合早前台媒《ETtoday新聞雲》及《聯合報》等報道，耀樂在記者會上表示，第一次被偷拍性愛影片是在台北市士林區天母炎亞綸的家中，「在他家的床上，燈是關著的，我記得他把手機拿起來錄影，我很堅定跟他說不要這樣做，他事後才把手機放下來，我還跟他打過勾勾說你之後真的不可以再這樣子了，我真的很不喜歡，他說他願意做到這承諾」。

耀樂指，在2018年中秋前夕，他發現自己的影片被流傳在網絡上：「我跟他的私密影片在網路上被流傳開來，首先我根本不知道有這影片的產生，怎麼來的我都不知道，雖然那時候已經分手了，我也只有跟他做過性行為這件事。」

耀樂指，他其後私訊炎亞綸詢問「是不是你」、「甚麼時候偷拍的」、「甚麼時候錄影的」，但對方當時稱「不知道這一切怎麼發生的，不知道怎麼會外流」、「手機可能前陣子送修被有心人士盜取資料」。對於這樣的解釋，耀樂完全無法接受，表示「這理由就是在敷衍、逃避責任。」

耀樂進而針對炎亞綸20日發表的長文回覆提出質疑：「這5年你到底調查到甚麼？調查到哪些資料？還是這影片就是你這拍攝者流出的？這件事情不管怎樣，拍攝未成年的私人影片就是違法的，請吳先生（炎亞綸的本姓）針對這些事情回應，不要試圖混淆視聽。」

對於為何沒有當初就公布事件？耀樂表示，當時年紀真的太小，而且也沒有人願意伸出援手，自己也因為身邊的流言蜚語導致休學。

耀樂強調：「他這些道歉不應該是我爆料之後，他才跟我道歉，這是一個非常令人難過的點，他自己在文章裏也說這幾年有改變，那在哪邊？是針對其他受害者嗎？還是我不重要？我覺得整件事情爆料出來才做道歉，這道歉是很沒誠意的。」

炎：絕對沒有做強迫意願事情

據早前報道，炎亞綸突然現身記者會鞠躬道歉，其後離場時痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」

炎亞綸一邊哭一邊表示今天來就是跟耀樂說對不起，「絕對沒有做任何強迫意願的事情，這是真的」。也表示偷拍性愛片一事，「絕對沒有偷拍，對！」更痛哭失聲表示：「真的沒有強迫任何意願的事情，這是我沒有辦法想像他要用這種方式。」被問到可能涉及法律刑責，他表示：「後續有任何問題我都會負責任。」