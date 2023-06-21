炎亞綸被耀樂指控偷拍性愛片 當時僅16歲 士林地檢署分案偵辦
台灣版「＃metoo」持續延燒，台灣男星炎亞綸被有「抖音男神」稱號的網紅耀樂控訴在他年僅16歲時跟他上床，並偷拍性愛影片外流，最後還被始亂終棄。耀樂今日（21日）中午12點舉辦記者會，講述偷拍細節，指第一次被偷拍性愛影片是在炎亞綸台北市士林區天母的家中。
對此台灣士林地檢署今日表示，已主動分案，由婦幼專組指揮台北市婦幼警察隊搜集相關事證。
綜合早前台媒《ETtoday新聞雲》及《聯合報》等報道，耀樂在記者會上表示，第一次被偷拍性愛影片是在台北市士林區天母炎亞綸的家中，「在他家的床上，燈是關著的，我記得他把手機拿起來錄影，我很堅定跟他說不要這樣做，他事後才把手機放下來，我還跟他打過勾勾說你之後真的不可以再這樣子了，我真的很不喜歡，他說他願意做到這承諾」。
耀樂指，在2018年中秋前夕，他發現自己的影片被流傳在網絡上：「我跟他的私密影片在網路上被流傳開來，首先我根本不知道有這影片的產生，怎麼來的我都不知道，雖然那時候已經分手了，我也只有跟他做過性行為這件事。」
耀樂指，他其後私訊炎亞綸詢問「是不是你」、「甚麼時候偷拍的」、「甚麼時候錄影的」，但對方當時稱「不知道這一切怎麼發生的，不知道怎麼會外流」、「手機可能前陣子送修被有心人士盜取資料」。對於這樣的解釋，耀樂完全無法接受，表示「這理由就是在敷衍、逃避責任。」
耀樂進而針對炎亞綸20日發表的長文回覆提出質疑：「這5年你到底調查到甚麼？調查到哪些資料？還是這影片就是你這拍攝者流出的？這件事情不管怎樣，拍攝未成年的私人影片就是違法的，請吳先生（炎亞綸的本姓）針對這些事情回應，不要試圖混淆視聽。」
對於為何沒有當初就公布事件？耀樂表示，當時年紀真的太小，而且也沒有人願意伸出援手，自己也因為身邊的流言蜚語導致休學。
耀樂強調：「他這些道歉不應該是我爆料之後，他才跟我道歉，這是一個非常令人難過的點，他自己在文章裏也說這幾年有改變，那在哪邊？是針對其他受害者嗎？還是我不重要？我覺得整件事情爆料出來才做道歉，這道歉是很沒誠意的。」
炎：絕對沒有做強迫意願事情
據早前報道，炎亞綸突然現身記者會鞠躬道歉，其後離場時痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」
炎亞綸一邊哭一邊表示今天來就是跟耀樂說對不起，「絕對沒有做任何強迫意願的事情，這是真的」。也表示偷拍性愛片一事，「絕對沒有偷拍，對！」更痛哭失聲表示：「真的沒有強迫任何意願的事情，這是我沒有辦法想像他要用這種方式。」被問到可能涉及法律刑責，他表示：「後續有任何問題我都會負責任。」
炎亞綸性醜聞事件懶人包
最近炎亞綸亦疑捲入這場風波，有一位在抖音的知名網紅耀樂在社交平台寫下長文指控炎亞綸流出二人的性愛短片。香港01為你準備了炎亞綸耀樂性醜聞事件懶人包。
炎亞綸突現身網紅耀樂記者會?網紅耀樂被爆涉桃色交易?
耀樂21日中午12點舉辦記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉。炎亞綸離場後也痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對...詳情請看。另外，網紅耀樂被爆疑涉桃色交易，詳情請看。