三亞7名被拐兒童公開尋親　60天內無人認領將啟動合法收養

4月11日，三亞市社會福利院公布7名被警方解救的被拐兒童名單和照片，年齡介乎7個月至7歲大，包括5男2女；他們均在過去2年獲救，至今仍未尋回親生父母。



通報稱，三亞警方解救的7名被拐兒童，均在2021年9月至2022年6月期間獲救，年齡最小只有7個月大，最大的7歲，包括5名男童和2名女童。此前，因案件偵辦中不宜公開尋親，目前案件已偵辦完畢，故公開尋親。

4月12日，三亞市社會福利院工作人員稱，目前7名兒童身體狀況良好，截至當日暫無被拐兒童的家屬與福利院聯繫，相反有不少人來電表示想收養孩子。

+ 2

工作人員介紹，7名兒童的親生父母需聯繫三亞警方，經警方確認身份後才認領，後續依法安置工作由警方安排。

公告稱，現請7名兒童的親生父母於公告之日起60天內，持有效證件前往三亞市社會福利院認領，逾期無人認領，孩子將被依法安置。

工作人員稱，若家長未有在60天內認領被拐兒童，院方將通過相關程序，啟動合法收養，「也不會在60天後馬上就讓人來收養這些孩子，畢竟要考慮到，可能有些家長沒有看到我們的公告」。同時，收養方需要簽協議承諾，一旦未來孩子的親生父母現身，收養方必須將孩子歸還。