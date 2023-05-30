極端高溫｜廣州最高氣溫達38.5℃　上海迎百年來「最熱五月天」

酷熱天氣來臨，近日，內地多省市迎來極端高溫。四川、湖南、上海、廣東多地氣溫均打破記錄，相關部門提醒民眾謹防中暑，高溫時盡量避免戶外活動。



5月28日及29日，四川南部攀枝花、涼山州多地最高溫度超過40攝氏度，未來3到5天，部分地區可達41℃。涼山州西昌、德昌等低海拔河谷地帶最高氣溫超過39℃。

5月29日14時，湖南湘中湘南大部氣溫在34-36℃之間，全省共52縣市區出現35℃以上高溫，16縣市區出現36℃或36℃以上高溫，其中永州東安14時氣溫達37.6℃。

5月29日13時09分，上海徐家匯站氣溫36.1℃，打破百年來五月氣溫最高紀錄。此前最高紀錄為35.7℃，分別出現在1876年、1903年、1915年和2018年。

5月30日12時30分，廣州國家站錄得當日最高氣溫37.0℃，打破該站五月氣溫最高紀錄。此前最高紀錄36.9℃，出現在2018年5月31日。今日下午14時30分，廣州站氣溫已上升至38.5℃。

面對持續的高溫天氣，氣象部門呼籲市民注意防範高溫天氣帶來的不利影響，做好防暑降溫工作，午後高溫時段應盡量避免戶外活動，同時注意用電用火安全。