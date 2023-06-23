疑水杯遭同事投毒　河北女胃肝被診斷病變　家屬：或曾發生不快

河北霸州一名女子周二（20日）爆料指，上班期間，其水杯竟遭一名女同事投毒，導致自己的胃部和肝部被診斷出病變。據事主丈夫稱，涉事雙方可能發生過一些不快，警方已接報調查。



該名38歲張姓女子在河北霸州一家五金廠上班，她表示，自己在上班期間，水杯被同事投放了亞硝酸鹽。影片顯示，事發於本月2日，在工廠的生產車間內，一名女子趁沒人時走到一台生產設備並拿了一個水杯，之後彎腰對著水杯琢磨了一陣後，將其放回了原處。翌日，張女發現，片中人士正是同事趙某，其疑似向他人水杯中投放不明物，包括她的水杯。

鑑定結果顯示水杯中被檢測到亞硝酸鹽。（海報新聞）

張女隨即報警，並到醫院接受檢查。醫生診斷，張女的胃部存在胃體充血、胃竇充血、胃糜爛的情況，肝部存在糜爛性病變的情況。張的丈夫則連夜將杯中未喝完的水樣送檢，鑑定結果顯示檢測到亞硝酸鹽。醫生介紹，亞硝酸鹽為常見的食品添加劑，若超過安全用量便會引起亞硝酸鹽中毒，引發多種疾病。

張先生表示，妻子曾與趙某在一起工作，雙方可能發生過一些不快，但並不嚴重。後來趙某轉去倉庫工作，二人便很少來往。而趙某本人不承認向張女的杯子投放東西，趙某的家人曾和張先生協商解決方案，但雙方未能達成一致。