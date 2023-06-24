男子假扮「女朋友」與網友交往騙逾10萬　還稱「劇本」帶來成就感

安徽合肥一名張姓男子給朋友介紹了一個「女友」，然而該「女友」其實就是男子自己，事主不僅將自己虛擬成「女主播」跟朋友交往，甚至還虛擬了一位「閨蜜」，每天切換各種角色和朋友交往，最後騙走10多萬元（人民幣．下同）後敗露。目前，張男因涉嫌詐騙罪，已被警方依法刑事拘留。



苦主小林向警方表示，他和張男2021年經網上認識的，雖然線下從未見面，但因愛好一致，都玩同一款遊戲，他們經常聊天，也願分享自己的私人生活。2022年初，張男向小林介紹對象，還發來女孩「Kilig」的照片及資料，「是個女主播，人長得也蠻漂亮的」。由於相處得十分融洽，不到一個月，他們便確立了關係。

可是一段時間後，小林發現，「Kilig」經常患病，還很「倒霉」，不是手機壞掉就是出車禍。亦因此，「Kilig」一直跟小林要錢，而在已經有感情下，小林不忍心看「女友」如此可憐，於是不斷借錢給對方。直到今年4月，在前後被騙10多萬外加一部蘋果手機後，小林終於起疑，得知心心念的「女友」還是自己認識的人後，小林感到奇恥大辱。

警方赴合肥將張男成功拘捕。（澎湃新聞）

5月23日，警方赴合肥將張男成功拘捕。到案後，張男無論是精神狀態還是生活狀態，都顯得十分病態，對自己的罪行供認不諱，但也沒有悔意。

據張交代，身無一技之長、一直沉迷網絡的他對現實生活抱有逃避態度，一直靠「啃老」過活，但父母給予的又和自己的慾望難成正比，於是想透過詐騙賺錢。之後，他註冊了新的微信，在某直播平台上下載了一名女主播的影片和照片，開始行騙。一發不可收拾的他還虛擬了「女朋友」的「閨蜜」，每天切換角色與小林溝通，樂此不疲。他還直言，當見到朋友沉浸在其「劇本」，中，源源不斷地給錢，「我還挺有成就感的」。

張男對自己的罪行供認不諱。（澎湃新聞）

值得一提的是，張男雖然家境一般，卻過得十分揮霍，騙錢後頻繁出入高端場所，生活奢靡無度。當騙局敗露後，他甚至將心思打向了父母，謊稱自己身患重病，還PS診斷書，從父母手中騙取了3萬元「治療費」，以維持紙醉金迷的生活。

目前，案件正在進一步偵辦。而對於事件，小林直言：「挺荒唐的，這有點難以理解，很難相信這是真的。」