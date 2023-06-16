台灣網紅愛莉莎莎遊香港　稱被藥房店員詐騙：離開時全身都沒錢了

愛莉莎莎近日跟羽球教練男友到香港旅遊，15日晚間兩人去當地藥局買藥，結果店員指男友肝有問題、濕氣重，就把兩人帶到店內賣中藥的區，表示有適合的藥材推薦，但不管她怎麼問價錢，店員就是不肯答覆，直到藥粉做好才得知要價近5萬台幣，遭強迫買單。



愛莉莎莎原本只是想買排便的藥，結果店員看到男友後，稱男友肝有問題、濕氣重，指店內有兩種藥材對養肝很好，問她要買多少。她回應「一個月份差不多吧」，並詢問價錢，對方卻只說「一個月要30錢的重量」，遲遲不肯給明確金額，同時就把藥材拿去打成粉。

最終把全身現金給對方才能離開 點擊放大瀏覽相關照片：

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等藥粉完成後，店員才告訴愛莉莎莎「要48000元台幣」，她跟男友急忙以沒錢拒絕，對方又說「這個責任要『共同承擔』」，兩邊人馬當場吵了起來。最後她向對方提議，錢包有多少錢就買多少，一口氣把身上的700元港幣（約2754元台幣）全付出去。

恐怖經驗曝光後，不少香港人都跳出來提醒愛莉莎莎「不要被騙！不要給錢！」，建議若是遇到相似狀況應該報警處理，她也藉此提醒遊客「一定要小心，我嚇死了，港幣也飛了」。

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