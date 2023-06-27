山西發現戰國時代水井遺存　證2400年前築井技術

山西省考古研究院近日發布考古發掘報告，透露考古人員在陽泉市發現戰國時代水井遺存，實證2400年前築井技術。



據介紹，工作人員於2019年陽泉市洪城北路東平坦垴村棚戶區改造安置住房項目建設期間發現了一口水井，經報中國國家文物局批准，山西省考古研究院、陽泉市文物管理中心聯合對該井進行搶救性發掘。期間，考古隊對水井周邊地區進行考古調查，未發現有其他遺存。

水井內出土數量較多的陶、骨、鐵、木等遺物。經考古發掘，水井分為井口、井圈、井底三部分，其中井口平面略呈圓形，口徑近5米，底徑5米，殘深9米。井底為含卵石的砂層。

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至於井圈由支護木層疊壘砌而成，與井壁之間緊密貼合，平面呈九邊形，自上而下尚存38層，每一層皆用九根支護木榫卯相互銜接而成為閉合一周的井圈，且每根支護木中部外側相對應的井壁上，都掏挖有一個半圓形或半橢圓形的壁坑。而支護木多為柏木，部分還整體保留有樹皮。另部分層位經過人為的修整加工，保證了接觸位置的平整、穩定。而為保證井圈之間銜接緊湊以及每層井圈的整體水平性，木柱之間局部地方還用鐵斧、木板、木棍來找平、擠壓。

考古人員認為，井內出土遺物的年代約為春秋晚期到西漢早期，即該水井早在西漢早期就應被全部填埋。經對5個木質井圈的碳十四測年分析，考古人員推斷水井的開鑿、使用年代大體在春秋晚期到西漢早期之間。而根據井內主要為戰國時期遺物，碳十四測年數據也主要處於戰國時期，代表平坦垴水井主體使用時間，極可能是在戰國時期。