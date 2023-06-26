8萬平米！廣州考古發現珠三角最大商代遺存　精美玉器完整出土

近日，廣州考古再出重大發現，珠三角面積最大的商代文化遺存「竹園嶺遺址」出土。這一發現將充分證明，在新石器時代晚期到西漢早期階段，廣州九佛-鎮龍-蘿崗一帶是北江下游流域和東江下游流域之間是一條重要的文化走廊，在珠江三角洲早期文明發展史上佔有重要地位。



據廣州市文物考古研究院25日通報，2022年5月至2023年6月，該院對廣州市黃埔區竹園嶺遺址展開了持續三期的考古發掘工作，實際發掘面積共計13500平方米。經考古勘探發掘確認，竹園嶺遺址商時期遺存分布范圍約8萬平方米，核心區域分布范圍約1.5萬平方米。

竹園嶺位於中新廣州知識城核心區的黃埔區龍湖街何棠下村東側，由3個小緩丘連片組成，約呈「品」字形，最高海拔為53.8米。

竹園嶺遺址共發掘商時期形狀大小布偶聽的各類灰坑近1500個，其中部分形制規整、深度超過1米的灰坑，應屬儲藏性質的窖穴或祭祀用途的祭祀坑；大小深淺不一的柱洞1800余個，其中相當一部分與干欄式建築有關；還有長度不等、深淺不一的灰溝25條，推測與先民們生產生活中的自然或人工給排水有關。

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該遺址出土最多的遺物有戈、璋、戚、鉞等各類石器，以殘器、半成品或廢料餘料為主。其中，有1件保存完好的石碾槽，磨制精細，是廣東先秦時期考古發現的罕見物品。玉器很少，完整的僅有玉璧和玉玦。同時出土了唯一一件先秦銅器——銎青銅斧，但不確定時代能否早至商時期。陶片出土數量並不多，以泥質灰陶和灰白陶、夾砂灰黑陶和橙黃陶為主。

據廣州市文物考古專家介紹，從出土的各類文物的紋飾及器形特征來看，竹園嶺遺址商時期遺存的年代大致相當於中原地區的商代中期前后。與廣州增城、蘿崗等遺址基本同期。部分磨製精細的石戈、璋、玉璧等應屬於禮器，可見中原夏商禮玉文化的影響，反映出中原夏商禮制南漸珠江三角洲、推進早期嶺南中國化的歷程。

專家判斷指出，竹園嶺商時期遺存很大可能主要是以製作和加工石器等生產生活工具的場所，規模大、延續時間較長，表明周邊還應存在同時期的大型聚落或墓地。