6歲男童海邊游水後感染罕見「食腦蟲」　暫無特效藥致死率高達98%

貴州一名6歲男童日前在海邊遊玩後，出現連續高燒、嗜睡甚至昏迷等症狀，檢測後竟發現因感染罕見的阿米巴原蟲（Balamuthia mandrillaris，俗稱「食肉蟲」）而引致腦膜炎。據了解，該病沒有特效藥，且致死率高達98%，醫院目前已下達病危通知書。



貴州一名家長本月初帶6歲兒子到海南海口旅遊，只因在海邊玩了一次水，行程結束回家後竟出現連續多日的39℃高燒、嗜睡，輾轉多間醫院亦不見好轉，甚至病情愈發嚴重開始昏迷。

男童轉入醫院深切治療部治療後，醫院於6月21日下達病危通知書，通知書顯示醫院診斷男童患有急性化膿性腦膜炎，出現持續癲癇、中樞性呼吸衰竭、支氣管肺炎等症狀。男童病情危重，血壓維持不足，病情隨時可能進一步惡化，危及生命。

6月25日，男童的腦脊液檢測結果顯示，導致他病發的是一種名為「阿米巴原蟲」，俗稱「食腦蟲」的生存於熱帶和亞熱帶的寄生蟲。男童的母親十分自責地稱，「我本意是帶娃娃去見世面，去認識大海，去放鬆開心，卻讓我這個媽媽永遠生活在悔恨和自責之中。」

據介紹，阿米巴原蟲是一種生存在熱帶和亞熱帶的罕見寄生蟲，大多在水、泥土、腐爛的有機物中。相關報道顯示，全球70億人口中，僅200宗感染個案，中國只有幾十宗。阿米巴原蟲感染主要分為皮膚感染和顱腦感染。

阿米巴原蟲若通過皮膚進入人體，一般感染後會出現皮膚紅斑難以治癒的情況，時間長久後寄生蟲一旦感染顱腦組織，治癒率效果就會較差。此外，在江河湖塘中游水或用被感染的水洗鼻時，阿米巴原蟲會從鼻腔進入人腦，並迅速繁殖，引起化膿性腦膜腦炎，血管出血和腦實質壞死。