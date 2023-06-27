飲咗可以生孖胎？　雲南一地賣雙胞水引熱議　廠家：喝了的都生了

喝了能生雙胞胎？近日，有網民發文稱，自己媽媽去雲南旅遊，帶回來一瓶「雙胞水」。「雙胞水」生產商稱「喝了我們的水都生了」，引起網民熱議。



據搜狐千里眼報道，該網民分享的「雙胞水」外包裝上寫著，該水取自於北回歸線上的密林中。「傳說諾瑪阿美曾為墨江播撒下神水，有常年不孕的夫婦喝下此水後便受孕喜得雙胞。」

墨江雙胞水廠法人羅先生介紹，墨江縣是雙胞之城，僅小縣城內就有1200多對雙胞胎。北迴歸線穿城而過，天時地利人和，雙胞水是該縣的山泉水，「現在好多人不生小孩，喝了我們的水都生了。」

羅先生還稱，自己是正規廠家，生產的水經過檢測和備案，否則也不會在市場售賣，出廠價有1元、8毫和5毫（人民幣）。

公開資料顯示，雲南省墨江縣有一口「雙胞井」，相傳喝了井中的水可以生雙胞胎，因此墨江也被譽為「雙胞胎之鄉」。

墨江北回歸線標誌公園的工作人員稱，墨江的雙胞胎出生率確實很高，曾有專家來此取了井水做測試，發現相較於其他地方的水質，這兩口井內的微量元素、礦物質可能是略高一些。

作為「雙胞胎之鄉」的墨江，每年4月及5月都會舉行「國際雙胞胎節」。今年也吸引了多個國家和地區的上千對雙胞胎、多胞胎與當地各族群眾、遊客共度節日。

網民討論▼



「只是取個好兆頭倒是無所謂科學，就是感覺以這個為名賣水不合適」

「這是女兒國的河水，男的喝了都懷孕！」

「喝水，能生雙胞胎，真是可笑，太天真了。」

「有沒有可能是那邊的基因問題不是水的問題」

「墨江雙胞胎，這個傳說流傳了很長時間了」

