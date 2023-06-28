「小久久」滿周歲　為中國首隻人工飼養雌性二代江豚

中國首隻人工環境下自然繁育並存活的二代雌性江豚「小久久」於周二（27日）迎來1歲生日，其誕生意味著長江江豚人工繁育技術取得了新的突破，也為中科院水生所白鱀豚館內的長江江豚人工繁養群體帶來新希望。



據了解，「小久久」的爸爸為現年18歲的「淘淘」，是世界上首例在人工飼養環境下自然繁殖成功的江豚。而媽媽是2011年從鄱陽湖遷入白鱀豚館、現正值壯年的「福久」。

在科研人員們的全程呵護下，「福久」於2022年6月27日順利地產下「小久久」，編號為「F9c22」的「小久久」是第二隻在人工環境中自然繁育的二代長江江豚，也是第一隻雌性二代長江江豚。其也在媽媽和科研人員們的精心呵護下茁壯成長，於今年2月25日第一次成功捕食到活魚。目前，「小久久」體長1.1米，體重35公斤左右，會進食添有各種營養元素的冰鮮餌料魚，身體非常健康。

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專家介紹，通過長江江豚人工繁養積累的理論知識和基礎技術，對於支撐長江江豚的就地、遷地保護至關重要。目前，長江江豚的保護工作已取得初步成效，據2022年最新科考結果顯示，長江江豚現有種群數量約為1249隻，與2017年相比增加超過20%，種群數量出現歷史性止跌回升。