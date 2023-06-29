網民呻坐動車高級動卧8分鐘車程竟要420元　客服：鐵路局統一定價

坐不到10分鐘卻要超過400元？周二（27日），江蘇有網民抱怨道，D2245次列車從南京南站至江寧站，8分鐘的車程，高級動卧竟售價420元（人民幣．下同），反之，二等座票價則僅需6元，兩者價差高達70倍。事件引起熱議，對此，12306客服證實，售價確為420元，是鐵路局統一定價；有網民則調侃道：「閒操心，有錢人願意花錢你還想幫人家省？」



該名江蘇網民發影片並配文稱，該趟動車乘坐8分鐘卻要420元，價格是普通二等座的70倍，「高級動卧的床是鑲金邊了嗎？」對此網民形容，「脫下鞋子，上床蓋被子，到站了」。

公開資料顯示，D2245次列車依次途經南京南、江寧、溧水、溧陽、湖州、杭州東，其中江寧至溧水需時13分鐘，溧陽至湖州需時25分鐘，南京南至終點站杭州東時長近一個半小時，然而，它們的高級動臥售價皆是420元。

列車票價截圖。 （12306）

對於該問題，鐵路12306客服周三（28日）回應指，票價是鐵路局統一定價，高級動臥的價格之所以更貴，是因為設施設備較完善。而高級動臥的包廂內有上下兩個舖位，下舖還會再稍貴一些。

網民點睇：

富人願意窮人還有意見？

高級動卧就好比飛機頭等艙，價格貴不是很正常嗎

這不是挺好的嘛，一般人又不會坐，有錢多掏點，補一下鐵路公司虧損

有便宜的你不要非要貴的，說明你有錢，再貴也沒事

起步價，就像你打車開1米也是10幾塊

我覺得很合理呀，和現實中的貧富差距一樣

高級動臥都是有錢人坐的，這對他們來說是剛需，老百姓不會去坐，有錢人的大多數消費在國外，為外國做貢獻，抓住有錢人的剛需讓他們多消費點沒毛病



就動車組列車的票價，原鐵道部曾在2007年發布《關於動車組票價有關事項的通知》，明確依據《國家計委關於高等級軟座快速列車票價問題的覆函》的規定，運行速度達到每小時110公里以上的動車組列車軟座票價基準價為每公里一等座0.3366元、二等座0.2805元，可以上下浮動10％。而在參考動車組的定價，兼考慮到建設成本和市場需求等因素後，高鐵的票價通常高於普通動車組的票價，其同時遵循遞遠遞減原則，里程越長，平均運價率越低。

北京交通大學中國交通運輸價格研究中心主任李文興表示，高鐵投資是國家持續支持，每年都有硬性投入，高鐵客票定價越來越難與建設成本等掛鉤。鐵路運輸企業獲得自主定價權後，在定價時就更注重與公路和民航的競爭。因為高鐵要存活，不想被「憋死」。他透露，事實上，目前的定價原則，基本上是在500公里以內參照高速公路，500公里以上參照民航。