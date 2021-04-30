票價1元成本卻高達67元　珠海或拆除中國首條「無辮」有軌電車

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-30 13:04

珠海市交通運輸局昨日（29日）發布《珠海市現代有軌電車1號線首期項目處置重大行政決策（草案徵求意見稿）》，就是否拆除珠海有軌電車公開徵求意見。 該有軌電車因供電技術缺陷、安全因素等原因已在1月22日暫停運營，據測算，其票價僅為1元（人民幣．下同），惟成本卻高達67元。如該有軌電車最終被拆除，將成為中國第一條正式投入運營後，又被拆除的「無」現代有軌電車。

2017年6月，總投資達13.27億元的珠海有軌電車開通營運，其線路全長8.89公里，設站14座，是中國首條「無辮」有軌電車。所謂「無辮」有軌電車，即是主要靠地面供電，空中無電網。

惟珠海有軌電車開通營運至今不足4年就已經停運，今年2月珠海兩會期間，更有多名政協委員、人大代表建議早日拆除它。為此，珠海交通運輸局發布上述徵求意見稿，詳細說明了有軌電車的歷史運營情況、事故率及財務狀況，並分析拆除與保留的各自利弊。

今年1月22日，珠海有軌電車一號線正式停運。（廣佛交通服務訊息）

根據分析，有軌電車面臨營運成本高、運營服務差、供電系統故障率高、列車上線率低、維保成本高等多項問題，其在營運期間的日均客流為3378人次，客流強度為每日每公里404人次，僅相當於可研報告預測的5%。這也直接導致票款收入極低，自開始營運到去年底，珠海有軌電車的財政補貼撥款總計達1.79億元，且每年還有約折舊費4700萬元，年均營運成本達約9100萬元。

據測算，包括資產折舊在內，票價為每人1元的珠海有軌電車，每人次運輸成本卻高達約67元，相當於每服務一個乘客就需補貼66元。而如電車要恢復運行，則還需再投入總共2880萬元的維修費或耗費購置新車。

另外，珠海有軌電車引進的國外第三軌地面供電技術被發現存在缺陷，相關問題在進行了11次大型技術改造後仍未見解決，且供電系統故障率不斷上升導致了事故頻生，如列車曾發生過雨水滲入地面供電模塊，導致漏電、短路冒煙等安全隱患。營運期間，已有77宗因故導致中斷行車營運事件，年均19宗。

最後，珠海交通局表示，如果繼續保留有軌電車，當地將至少需要花費9420萬元，以改造供電系統，且後續同樣面臨客流低、運營成本高的情況。相反，如果拆除，除了可以避免營運費用投入擴大、消除安全隱患，還可增加機動車車道數量，並同時配置公交專用道。

（界面新聞）