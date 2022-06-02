亞馬遜Kindle電子書店宣布退出中國　網民：時代的眼淚

總部位於美國的跨國電商巨頭亞馬遜周四（2日）宣布將於一年之後，即2023年6月30日，在中國停止Kindle電子書店的運營。消息意味著亞馬遜將停止中國區電子書業務，引起輿論關注。商務部對此回應，指這屬於市場經濟中的正常現象。



據亞馬遜Kindle中國微博發出的關於電子書店營運調整的重要通知，2023年6月30日之後，民眾將不能購買新的電子書，至於已經購買的電子書，可於2024年6月30日之前下載並繼續閱讀。

亞馬遜並將繼續為Kindle電子書閱讀器提供客戶服務和質保服務。對於在2022年1月1日之後購買Kindle電子書閱讀器並且符合相關退貨條件的用戶，亞馬遜還將提供非質量問題退貨服務。退回亞馬遜的Kindle電子書閱讀器須購買於亞馬遜中國授權經銷渠道，且處於可正常使用狀態。雖然Kindle退出中國，但亞馬遜指在中國長期的發展承諾不會改變，公司在中國建立廣泛業務基礎，將繼續創新與投入。

事實上，隨著競爭品與日俱增，Kindle在中國電子書市場顯得日漸力不從心，早在年初，就傳出Kindle退出中國市場的消息。雖然Kindle當時表示未收到相關通知，消費者可以正常使用Kindle，售後服務也未受影響，然而，Kindle的官方淘寶店目前已經關店，京東自營旗艦店大面積缺貨，實體門店亦都存在不同程度的缺貨情況，這都被認為是Kindle中國即將停止營運的徵兆。

對於事件，商務部新聞發言人表示，中國作為快速發展的全球第二大消費市場，產品和服務的更新迭代速度很快。對於包括外資企業在內的各類市場主體而言，根據市場發展情況調整產品和服務，屬於市場經濟中的正常現象。

網民議論紛紛 用家恐受損失？

今年1月內地就傳出Kindle將退出中國市場等消息時，亞馬遜予以否認，還強調僅為部分機型售罄。如今Kindle電子書店證實退出中國，引發網民熱議。有人認為是電子書閱讀器不再風光，Kindle成為「時代的眼淚」。但也有不少網民指出，Kindle只是退出中國，在海外一些國家則仍然提供服務。另有網民認為或是微信讀書等內地閱讀App搶佔了市場，令Kindle經營遇到壓力。

至於一些剛買Kindle閱讀器不久的用家，當中有人抱怨閱讀器將淪為廢物，而連帶提供的「電郵發送書籍至閱讀器」等功能亦將終止，令他們怨聲載道。不過，亞馬遜已經發布長文逐一回應多個售後服務問題，亦為近期購買閱讀器的用家提供退款管道。