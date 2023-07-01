有味道！男子鞋藏112張《薩爾達傳說》入境福田口岸　被一眼識破

任天堂5月中上市的新作《薩爾達傳說：王國之淚風靡全球。日前，深圳海關通報，近日發現一名男性乘客入境福田口岸時神情緊張，一眼識破排查後發現，這人在鞋底暗藏112張「薩爾達傳說：王國之淚」遊戲卡。男子的行為在內地網絡引發熱議，



有網民笑稱，「這是一款有味道的遊戲」，但亦有網民不解稱「為什麼不直接從香港直郵購買，這下玩不到了吧!」



據此前報道，中國官方未正式認可和引入《薩爾達傳說 王國之淚》這款遊戲，雖然Switch已打入中國市場，但是主機上可遊玩的遊戲卻寥寥可數，但由香港引入的實體遊戲光碟卻是「灰色地帶」，在網絡商城默許地販售。

深圳海關6月29日通報，6月16日，深圳海關所屬皇崗海關在福田口岸旅檢進境管道，查獲1起旅客鞋內藏匿遊戲卡入境案。當日下午，一名身穿黃色短袖上衣的男性旅客從福田口岸入境。皇崗海關關員發現其神情緊張，隨即進行攔截檢查，從其鞋內查獲112張王國之淚遊戲卡。目前，案件已移交海關後續處置部門進一步處理。

此外，6月17日，深圳海關所屬文錦渡海關在旅檢進境管道查獲一宗旅客藏匿遊戲卡走私進境案，查獲100張「薩爾達傳說：王國之淚」遊戲卡和50張「寶可夢：明亮珍珠」遊戲卡。目前，該案件已移交海關處置部門進一步處理。

深圳海關提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。