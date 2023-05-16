薩爾達傳說被內地網民批雙重辱華！對白現2字＋發售日5.12好敏感?

日本任天堂新作《薩爾達傳說 王國之淚》在5月12日正式發售，推出後外媒給出了一致好評，更激讚是本世界最佳的遊戲之一，也將上部《薩爾達傳說 曠野之息》的遊戲體驗再推向高峰。然而有內地網民發現在對白中有「2個字」，再加上不滿發售日期敏感，因而怒批全新大作「辱華」！



任天堂圖片

內地網民在Twitter上貼出圖片，指遊戲中角色對塞爾達公主的對白提到了「某兩種」力量，於是在社交平台上表示不滿，更呼籲發起抵制行動，齊齊罷玩《薩爾達傳說 王國之淚》。另外，也有網民怒批遊戲的發售日期選在5月12日，正是造成近7萬人罹難的2008年汶川大地震15周年日子，中國網民直指「什麼玩意兒，挑512發售，沒人舉報嗎，封殺了吧」。

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正是這一句對白引起內地網民不滿（Twitter截圖）

不過有內地網民對是次「雙重辱華」的事件感到牽強，直言「如果你了解這個IP（薩爾達傳說）歷史的話，這兩個關鍵詞基本貫穿了每一作」、「想得太多了吧？」、「挺勉強的」。也強調「這（發售日）如果真的需要深究起來，這一年365天，沒有一天不辱華的」。

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此外，由於中國官方未正式認可和引入《薩爾達傳說 王國之淚》這款遊戲，雖然Switch已打入中國市場，但是主機上可遊玩的遊戲卻寥寥可數，但由香港引入的實體遊戲光碟卻是「灰色地帶」，在網絡商城默許地販售。然而內地現時有不少翻版玩家，甚至開實況直播、賣盜版遊戲做生意，意外掀起了正版與盜版的玩家罵戰。正版玩家指責盜版玩家侵權、盜版玩家又指責正版玩家利用港版遊戲走「灰色地帶」，群起向政府、網購平台作出檢舉，迫使產品無法販售。

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