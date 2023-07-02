90後青年患罕見病逝世捐獻遺體　家人：他很樂觀一直與病魔鬥爭

據內媒《十堰晚報》報道，近日，湖北27歲的劉楊何駿因罹患罕見病逝世。在生命最後時刻他決定捐獻遺體，用於科學研究。家人指，他一直很樂觀，與病魔作鬥爭。



報道稱，2010年，14歲的劉楊何駿確診抗磷脂抗體綜合徵。13年來，他不斷與病魔作鬥爭，但最終醫治無效，於2023年6月26日去世。

90後青年劉楊何駿患罕見病逝世捐獻遺體。（澎湃新聞）

由於所患疾病非常罕見，劉楊何駿萌生了捐獻遺體的想法。在生命的最後時刻，他決定捐獻自己的遺體，用於醫學教育事業和科學研究。

全程陪伴劉楊何駿治療的婆婆何女士。（澎湃新聞）

全程陪伴他的婆婆何女士表示，13年來，外孫住院38次，「但他一直很樂觀，與病魔作鬥爭」。何女士手寫了兩本「抗病日記」，希望遺體捐贈能幫助醫務人員攻克難點。

遺體告別儀式現場。（澎湃新聞）

6月28日上午，劉楊何駿的遺體告別儀式在湖北醫藥學院基礎醫學院遺體捐獻文化室舉行。在家人支援下，他的心願達成。何女士亦將其住院13年資料一併捐出，用於研究。

示意圖（vcg）

抗磷脂抗體癥候群（antiphospholipid antibody syndrome，APLS）是由於人體免疫系統對細胞膜成分磷脂發生異常的自體免疫反應，產生抗體所引起的一組癥候群，患病率0.002%，臨床上病因尚不明確，無法治愈。