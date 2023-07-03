要求快速食完108抄手　宜賓一餐館舉辦「大胃王」比賽被立案調查

大胃王比賽一直備受爭議。近日，四川宜賓有店家因舉辦限時挑戰快速食完108個抄手而被市監局立案調查。當局表示，將加大反食品浪費宣傳及執法力度，杜絕浪費。



據內媒《紅星新聞》報道，涉事餐飲店為吸引客流、賺取流量，在網絡宣稱推出「大胃王」競賽活動，限4個名額，「歡迎挑戰」。

有餐館舉辦大胃王比賽，要求快速食完108個抄手。（紅星新聞）

據悉，該「大胃王」挑戰比賽規則是，要求參與者在規定時間內食用108個抄手，按食用速度獲得相應的獎勵，無需付款。同時店家拍攝影片上傳網絡，獲取流量及關注。

隨後，該店因涉嫌誘導消費者過量點餐，被敘州區市場監管局立案調查，成為敘州區首例，敘州區市監局亦對此事展開調查。

據餐飲店工作人員稱，108個抄手約為一斤三兩，如果參賽者沒吃完，剩下的抄手會直接被店家倒掉，造成浪費。根據《中華人民共和國反食品浪費法》第七條第二款規定：餐飲經營服務者不得誘導、誤導消費者超量點餐。

宜賓一餐館舉辦「大胃王」比賽被立案調查。（紅星新聞）

敘州區市監局工作人員表示，經查，該商戶確實存在食品浪費的違法行為，「大胃王」比賽不僅會造成食品浪費，還會嚴重影響身體健康，已進立案處理。

工作人員同時表示，下一步，敘州區市場監管部門將加大對反食品浪費的宣傳和執法力度，對發現的相關違法行為嚴厲查處，切實杜絕餐飲浪費。