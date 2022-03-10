吃播網紅「泡泡龍」一年前猝逝　內地大胃王拚轉型還是繼續暴食？

去年3月，在抖音粉絲高達256萬的內地抖音網紅「泡泡龍」（于海龍），年僅29歲猝逝，他生前時常發布美食測評短片，體重一度達160公斤。泡泡龍過世後，網民關注內地的幾名「大胃王」吃播網紅，其中有的仍繼續吃播，有的已經轉型減肥網紅。其中泡泡龍的朋友大蒜濤更是成功減重28公斤。



體重破280公斤胖猴仔 視頻被刪「被迫」轉型

胖猴仔在西瓜視頻共擁有161萬粉絲，作品內容主要是吃播，包括20斤的牛肉、草魚，14斤的帝王蟹等等美食，吃播份量大，他也曾吃過鴕鳥腿、養殖鱷魚等。（延伸閱讀：31歲網紅胖猴仔超600磅傳「戴呼吸器吃播」？朋友：他身體冇問題）

去年11月20日，網絡盛傳胖猴仔身體健康不容樂觀，體重破280公斤但仍在堅持吃播，擔心影響到他的生命安全。內地博主指出，今年3月份去世的、同樣超重的吃播網紅「泡泡龍」去世前，臉部等身體部位出現明顯黑斑，而胖猴仔臉部、手部目前也出現了類似的黑斑。

其中一條短視頻更稱，胖猴仔因為身體脂肪囤積，健康情況堪憂，「準備了3台呼吸機，不直播時就要不停吸氧。」引發內地網民關切，隨後胖猴仔朋友出面闢謠，表示胖猴仔身體沒問題，會繼續吃播。不過去年開始內地多個平台整頓「吃播」，胖猴仔的吃播影片遭刪除。胖猴仔只能轉型邁上「減肥之路」，改行做減肥網紅。據抖音安全中心顯示，去年11月平台處罰違規吃播視頻16,458個。

內地規管「吃播」 網紅打擦邊球或改行減肥？

2020年12月，內地《反食品浪費法草案》首次提請會議審議。草案提到，廣播電台、電視台、網絡影音平台等禁止製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目或者音視頻信息。若違反規定會責令整改，給予警告；拒不改正或情節嚴重，將處1萬至10萬元人民幣罰款，並可責令暫停相關業務、停業整頓。



內地平台因此開始嚴厲取締「吃播」。雖有不少網紅繼續吃播，但也有不少吃播網紅改打擦邊球。點一份巨量餐點但不會全部吃完，在影片中「聲明」剩餘的餐點都會分給現場的攝影師和助理。

此外，不少吃播網紅轉型變成「減肥主播」，例如泡泡龍的朋友大蒜濤就開始記錄自己的減肥計劃，強調要健康的生活，日前他宣布自己50天就瘦下28公斤，目前體重在125公斤左右。

據了解，大蒜濤在泡泡龍去世後，受到內地不少網民規勸，自己也決心轉型。不過，大蒜濤仍未完全放棄吃播，不過他也強調現在會以健康為重。

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