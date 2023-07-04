南航安全員被曝飛機起飛時睇抖音　旅客斥公然違背原則

有旅客反映，近日乘坐南方航空航班時，發現飛行安全員在飛機滑行期間上網觀看影片。

7月3日，南航工作人員表示，將會向上級反饋事件，由專門部門去處理。



旅客周先生反映，他在7月1日乘坐南航CZ3916次航班，從貴州遵義飛往北京大興， 當飛機在跑道上滑行期間，他發現坐在第一排的飛行安全員疑在抖音觀看短片，對方手機並非開啟了離線模式。

周先生憶述，當時機上廣播提醒關閉手機等電子設備，且該航班並無提供機上WiFi服務。

周先生坦言，第一次遇到這種情況，感到非常不安全，「你作為一個航空安全員，這個是原則性的問題，他知道這個東西是不安全的情況下去違背原則，我覺得這個事情是比較嚴重的，你既然都在要求旅客這麼做（關閉電子設備），為什麼機組人員沒有這麼做」。

南航安全員被曝飛機起飛時在抖音看短片。（影片截圖）

南航工作人員表示，將會將事件向上級反饋，有專門部門去處理，但不會隨意向旅客提供閉路電視紀錄。

旅客乘坐飛機時，需要將電子設備調至「飛行模式」或關機，避免飛機通訊受到干擾。據介紹，客艙內不停接收無線訊號的手機，會對飛機通訊系統造成干擾，讓飛行員的耳機和通話音響內發出類似於手機接收電話和短信時靠近音箱的滋滋聲。若噪聲導致飛行調度信息沒有被傳達清楚，就有可能造成機毀人亡的後果。

隨着航空通訊設備的升級，抵抗無線電干擾的能力也漸漸提升，各國機構和航空公司相繼放寬手機在飛機上的使用限制。2017年9月，中國民用航空局允許乘客全程在飛行模式下使用手機。

2018年1月18日起，搭乘東方航空、海南航空等航班的旅客可以使用手機、平板電腦、筆記型電腦、電子閱讀器等便攜式電子設備（PED），並可連接機上的WiFi上網。