清華生用硫酸潑傷5熊只為「證嗅覺敏感」　21年後卻成中科院專家

21年前，當時的清華大學高材生劉海洋在北京動物園連續用硫酸潑傷了5隻熊，導致牠們痛得來回翻滾，而劉男的動機僅僅是為了證實「熊的嗅覺敏感」，故把熊當作實驗品。此事並未給劉海洋留下刑事案底，事隔多年後，北京一名王姓男子近日在社交平台發文，透露劉海洋現已成為中科院專家，令這段陳年往事再次引起輿論關注。



2002年2月23日，當時劉海洋是清華大學大四學生，為了證實「熊的嗅覺敏感」，可以分辨東西能力強，他竟然把北京動物園的熊當作實驗品，用硫酸和火鹼潑向3隻黑熊、1隻棕熊和1隻馬熊，導致牠們被燒傷，痛苦得口吐白沫、地上來回翻滾慘叫，其中，最嚴重的一隻黑熊更因此失明，另一隻則舌面灼傷，黏膜脫落，口腔及上顎被燒之餘，連食道也被燒燬，因而無法進食。

事後，劉海洋被北京西城警方羈押，並被清華大學處以留校察看的處分。2003年5月3日，北京市西城區法院判劉海洋犯故意毀壞財物罪，考量他品學兼優，案發後有悔罪表現，決定免予刑事處罰。

因此，事件並未給劉海洋留下刑事案底，2002年7月自清華完成學業後，劉男又於2004年9月至2009年6月就讀中科院微電子所，畢業後成功留所工作，還曾在2015年2月至2017年4月到香港城市大學進行訪問研究。據中科院微電所官網顯示，劉男學歷為博士，所在部門是新能源汽車電子研發中心，目前身份是中國科學院微電子研究所的副研究員。

「硫酸潑熊」被舊事重提後，掀起輿論質疑，網民對此反應兩極，有人認為「知錯能改就好」，但也有人認為其本性就有問題，「如果善良怎麼會拿硫酸潑熊」，更有人認為之所以劉被原諒，是因為他拿硫酸潑的是熊不是人。

而中科院微電所工作人員就質疑為什麼一件20多年前的事情會現在被拿出來說，反問是否犯了錯就以後都不能找工作，又強調劉海洋平時為人善良，對其所有錄用程序都是合規的。至於發帖重提舊事的王先生則表示，希望外界理性表達各方觀點，不要人身攻擊。