《失孤》原型郭剛堂兒子被拐案一審開庭　家屬：兩被告毫無悔罪

電影《失孤》原型郭剛堂兒子郭新振被拐一案，周五（7日）在山東聊城中級人民法院一審開庭。開庭前，郭剛堂表示，當日他將和哥哥、嫂子一起參加庭審，又透露很多家人都想來，但他害怕他們情緒太激動故沒讓太多人過來，希望能等到一個公平公正的裁決。郭剛堂的表弟孫先生則表示，一家希望能夠對人販子進行頂格處罰。



案件將擇期宣判，郭剛堂透露，兩名被告人在庭審現場沒有任何悔罪認罪，不認為自己犯罪。



山東省聊城市中級人民法院一審依法公開開庭審理案件。（央視新聞）

郭新振於1995年4月4日出生，1997年9月21日，2歲半的他在家門口玩耍時，被一名20多歲、身高1米65左右的女人拐走，一個幸福的家庭同時也破碎。

此後24年間，郭剛堂找遍了30多個省份，行程50多萬公里，報廢10輛電單車。其親身經歷被導演彭三源改編、拍攝成電影《失孤》，戲中劉德華所扮演的雷澤寬，原型正是郭剛堂。

2021年，在公安部開展的「團圓行動」中，郭新振終於被找到。當年涉嫌拐賣郭新振的呼富吉、唐立霞二人也隨之落網。

警方指，經查，1997年9月，正在戀愛中的呼、唐二人在山東同遊，為圖財預謀拐賣一男孩。當年9月21日，兩人竄至山東聊城，呼在汽車站附近等候，唐則外出尋找作案目標，最後將在家門口獨自玩耍的郭新振抱走，隨後與呼一起乘長途車返回河南，郭新振隨後被販賣。

據山東省聊城市人民檢察院指控，除了郭新振，1997年至1998年期間，二人還拐賣了另外3名兒童；2001年，呼富吉又與他人（另案處理）拐賣一名兒童，應當以拐賣兒童罪追究二人刑事責任。

這次開庭，郭剛堂的妻子並沒有到現場。孫先生透露，這是因為害怕她聽到兒子被拐賣中間的細節，情緒上會受不了，故沒有讓她過來。他又強調，這次庭審並不是終點，後續要看審判的結果再進行安排。

郭剛堂表示，兩名被告人在庭審現場沒有任何悔罪認罪，不認為自己犯罪；又指儘管在開庭前盡量讓自己在家人面前表現得平靜，但在庭審現場他內心波動較大，難以平靜。

而在法院外，還聚集了很多尋親家長，他們為郭新振被拐一案開庭振奮的同時，也希望自己的尋親信息能被更多人看到。