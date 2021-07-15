《失孤》原型兒子冀續留河南　養父母或涉收買被拐兒童被追刑責？

由劉德華主演的電影《失孤》中的原型人物郭剛堂，於上周日（11日）表示尋回自己失散24年的兒子郭新振，並稱日後會尊重兒子的決定，將待他的養父母如親戚。

而至於今後會在親生父母所在的山東聊城，抑或養父母所在的河南林州生活，郭新振指，養父母對他有養育之恩，並且自己的工作地也在河南，所以希望留在河南，但會趁假期常回山東看看。



郭新振養父母位於河南林州農村的家。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，郭新振的養父母多年來將其視如己出，家中兩名非血緣關係的姐姐對郭新振亦呵護有加，還為其購置新房及私家車。

郭新振的大伯介紹，郭新振的養父母育有兩個親生女兒，但一直想要個兒子。當年郭新振被抱回家時，大女兒已經快成年，小女兒亦年長郭新振不少。對於這個小兒子，郭新振的養父多年來對其倍加疼愛，視如己出，「從沒見兩人動手打過孩子」。

而郭新振去山東認親，對兩家人來講都屬於突如其來的變故。郭新振大伯稱，希望兩家人能如親屬般常來常往，如果郭剛堂夫妻到林州，他們會報以最大的熱情接待他們。

郭剛堂2歲兒子郭新振被拐前拍的照片。（天涯尋親網）

值得關注的是，雖然郭剛堂時隔24年尋回失散的兒子、拐帶郭新振的兩名疑犯被拘，令真實生活中的故事結局較電影《失孤》更為圓滿。但是，郭新振的養父母或涉嫌「收買被拐賣的婦女、兒童罪」。

《香港01》通過查詢《中華人民共和國刑法》發現，第241條規定收買被拐賣的婦女、兒童罪是指不以出賣為目的，收買被拐賣婦女、兒童的行為。只要行為人實施了收買被拐賣的婦女、兒童的行為，原則上就構成犯罪，由公安機關立案偵查。

亦有內地律師表示，《刑法》在2015年11月1日進行過修改，修改前第241條曾規定，收買被拐賣的兒童要處3年以下有期徒刑或管制，但若對兒童無虐待行為、不阻礙對其進行解救的可以不追究刑事責任，而按照刑法的原則郭新振養父母將其收買一事發生在二十多年前，故應該從舊、從輕處理，郭新振養父母或不會被追究刑事責任。

圖輯｜郭剛堂一家與兒子郭新振團聚：

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對於事件，網民點睇：

「這不叫養父母，這叫人販子​」。



「笑死我，還不是親生的，還要親生女兒餵他，好噁心」。



「郭振養父母不就是拐子和買家嘛，竟然沒坐牢」。



「中國父母多重男輕女，寧願剝削自己的親生女兒也要給買來的兒子置辦車房」。



「畸形的父權社會下，出現了一堆啼笑皆非的受害者和加害者」。



「自己有孩子還買別人家的孩子！！支持買賣同罪」。

