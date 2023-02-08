洗米華案｜澳門傳媒報道　周焯華及檢察院均提出上訴

太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華162項罪名成立，澳門初級法院上月18日判他監禁18年，澳門傳媒引述多個消息來源報道，指周焯華等多名被告已向中級法院提出上訴，檢察院也不服判決提出上訴。



洗米華風暴・專頁｜涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏

周焯華1月18日被押解至澳門初級法院等候宣判。（讀者提供）

20日的上訴期昨日（7日）結束，《澳門日報》及網媒《Allin Media》今日傍晚報道，綜合多個消息指出，案中被判刑的人士基本上都有提出上訴，包括周焯華、司徒志豪、張一平、馬天倫、張志堅等，中級法院會審理上訴人提出的理據，犯人毋須出席接受公開審訊。周焯華代表律師梁瀚今日未有透露周有否上訴，只謂「無嘢好公佈」。

▼2021年11月27日 周焯華被澳門司警拘捕▼



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洗米華被控289項罪名 162項成立 判監18年

太陽城集團（1383）創辦人「洗米華」周焯華2021年11月於澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，令澳門政府少收82.6億元博彩稅。澳門法院1月18日將宣判，周焯華創立及領導犯罪集團、103項在許可地方可法進行賭博、54項相當詐騙罪、3項相當巨額詐騙罪、1項不法經營賭博罪成，而加重清洗黑錢罪則不成立，即合共162項罪名成立。法官宣判，各項罪名合共判監18年。

▼周焯華289項控罪▼

．1項創立及領導犯罪集團罪（罪成）：判囚12年

．229項在許可地方內不法經營賭博罪（103項罪成）：判囚1年6個月

．54項相當詐騙罪（罪成）：判囚5年

．3項相當巨額詐騙罪（罪成）：判囚3年

．1項不法經營賭博罪（罪成）：判囚1年6個月

．1項加重清洗黑錢罪（罪脫）

總刑期：18年



周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

除了涉及金額巨大外，「洗米華」周焯華在審訊期間也屢爆金句：

我不賭錢，賭枱嘢唔太識。 「洗米華」周焯華

只是靠一個Excel報表就可指控229項罪名。 「洗米華」周焯華

我唔知道點解會變成犯罪集團或者黑社會。 「洗米華」周焯華

▼2021年11月26日溫州公安通報▼

