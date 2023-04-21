洗米華案︱安以軒老公、德晉集團前主席陳榮煉34項罪成　判囚14年

太陽城集團前主席周焯華（洗米華）前年11月被澳門司警拘捕，司警其後再拘捕兩人，其中一人為台灣藝人安以軒丈夫、德晉集團前主席陳榮煉，他被控犯罪集團等83項罪。案件今日（21日）在澳門初級法院宣判，判處34項罪成，包括1項黑社會罪、24項在許可地方內不法經營賭博罪，數罪併罰合共14年徒刑，並維持羈押直至判決確定。



洗米華風暴・專頁｜涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏

2022年1月28日，澳門司警拘捕陳榮煉等兩人，疑涉及不法經營賭博、清洗黑錢，移送檢察院偵辦。（香港中通社圖片）

陳榮煉被判處34項罪成，分別為1項黑社會罪、24項在許可地方內不法經營賭博罪、7項相當巨額詐騙、1項不法經營賭博罪、加重清洗黑錢罪，數罪併罰合共14年徒刑，並維持羈押直至判決確定。其中黑社會罪，就被判10年。

澳門傳媒報道，案件共有9名被告，今日仍只有被羈押的陳榮煉出庭，他全程表現冷靜。

合議庭主席林炳輝在庭上指出，陳榮煉被指控的 83項罪名，當中包括39項在許可地方不法經營博彩罪，經法庭確認為改為24項，並指出德晉集團的電腦、伺服器和大量文件均助證公司有賭底面業務，伺服器65萬條賭博紀錄中逾3,400條涉及賭底面，並從中最少不法獲利15億。

至於黑社會罪方面，林炳輝稱，陳榮煉負責創立和領導集團，其餘4名被告推廣、資金轉移和管理財務等工作，利用6間博企的德晉貴賓會名義接受投注，以高碼佣吸引賭客賭底面，隱瞞真實博彩投注額造成博企和特區政府的損失，則構成相當巨額詐騙罪，公司內部則有多個帳戶接受賭底面還款，並在多次內部轉賬後轉移至陳榮煉和其他被告的帳戶名下。

至於其他被告，主審法官林炳輝經庭審認定，王佩琼、張秀碧、廖永亨、李達泉以德晉貴賓會名義，成立長期有組織、穩定的以不法賭博作為不法利益的集團，分別負責賭底面及帳房、處理資金帳戶及資金轉移、推廣電投及賭底面及獲得電投系統，管理集團財務，觸犯一項黑社會罪；加上相當巨額詐騙罪等罪成，分別合共被判刑10年、10年、11年、7年。

第五嫌犯陳錦志、第七嫌犯蔡偉振、第八嫌犯李滿星及第九嫌犯譚桂嫦，基於證據不充分，全部罪名不成立。

▼德晉主席陳榮煉、安以軒夫婦▼



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陳榮煉2022年1月遭澳門警方逮捕並羈押，至8月4日澳門檢察院正式提出起訴。控方案情指，陳榮煉建立「德晉貴賓會」，至少自2014年起與眾被告在各娛樂場經營「賭底面」，內部以「外底」或「星數」為暗號，以約定比例私下接受賭客「枱底」投注，將「枱面」賭注在「枱底」以倍數加大，碼傭亦加大兩倍。

集團為防避博監局監督和檢查，會提交虛假財務報表，此外，該集團還在澳門經營電話投注「快速電投」、「可視電投」，利用賭博網頁和手機應用程式，在菲律賓等地經營的賭博活動開直播，方便賭客在不同地點進行電投賭博。

▼2021年11月27日澳門司警拘捕11人 包括周焯華▼

