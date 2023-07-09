指定漁具限5小時競釣60萬「標魚」　武漢警搗釣魚賭場拘86人

湖北武漢黃陂區一釣魚場門票高達2480元（人民幣，下同），生意卻依然火爆，但警方調查後發現，所謂的釣魚場實際為賭場，一條「標魚」最高更可兌現60萬元。



警方發現，該釣場在短片平台上做宣傳，廣告充斥着「紅標300場60w出水」、「總標價值400w」等內容，釣魚反而不是重點，與正常的垂釣休閒場所有明顯區別。經過數小時的突擊審訊，一個偽裝成休閒釣魚場所的大型賭博集團漸漸浮出水面。

2022年9月，鄭某甲在他人的引薦下找到黃陂區三里橋某村土地承包商，簽訂合約租下該村魚塘，最終裝修建成一個佔地面積68畝的釣場，設置釣位128個。鄭某甲等人又從外地購買約15000條魚，為其中700餘條掛上特殊標識作為「標魚」。

在調查中，警方發現賭場嚴格限制漁具，賭客只能在場內購買指定釣餌，想盡一切辦法提高釣魚難度。

鄭某甲等人每天會組織兩場賭局，參與者需提前繳納2480元的入場費預約。賭局開始後，賭客要以抽籤的方式決定釣位，後續不能更換，限時垂釣五小時，釣起的魚不能帶出釣場，只能按照賭場規則兌錢。

其中，釣到普通魚一條兌換300元，釣到「標魚」就按照魚背特殊標識上標明的金額來兌現，可兌換1000元至數十萬不等，單條最高可達60萬元。

行動中，警方現場拘捕86人，查獲賭資10萬餘元、標魚700條、搖號機、驗鈔機、帳本等涉賭用具若干，最終依法刑事拘留5人，行政拘留57人。經初步核查，該案涉賭資金流水達300餘萬元。