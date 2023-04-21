上海爛賭阿公欠下巨額賭債 竟「綁架自己孫女」向女兒索50萬贖金
撰文：中天新聞網
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上海一名65歲的袁姓男子，因為沉迷賭博，欠下大筆賭債，因此決定假扮綁匪，綁架自己4歲的外孫女，再跟自己的女兒索討50萬元人民幣的贖金，女兒報警後他被警方抓獲，因敲詐勒索罪被判刑。
袁男原本經營一間公司，生意做得有聲有色，不過沾染上賭博的惡習後，賭債纏身，甚至連家中房產都拿出來抵債，女兒女婿回家時，他還數次向他們伸手要錢。
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袁男多次「獅子大開口」的行為，讓女兒不堪其擾，拒絕再給他錢拿去賭博，因此袁男心生歹念。
某天下午來到外孫女的幼兒園門口，將她帶去吃飯、買東西，接著她便傳訊息給自己女兒稱：「限你三天內拿出50萬元，否則就再也別想見到你的寶貝女兒了！ 」
袁男的女兒接不到孩子，內心相當焦急，回撥電話後，兩人再次在電話內發生爭執，袁男情緒激動，以死相威脅。
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由於狀況緊急，袁男的女兒便報警請求協助，當天晚上就順利找到人，將小孫女送回家。
最後袁男因犯敲詐勒索罪入獄，目前正在監獄服刑，在經過長時間的沉澱通後，他也取得女兒的諒解，認知到自己犯的錯誤。
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