台灣男女爆買近5億日圓奢侈品　出境｢全消失｣日本無奈追不回補稅

旅客在日本轉賣免稅商品的事時有聽聞，據日媒近日報道，一對台灣年輕男女在日本購買總值約4億7千萬日圓（折合約2755萬港幣）的奢侈品，由於出境時並未隨身攜帶這些商品，又沒有出具相關證明，在搭機出境前，被要求補稅約4700萬日圓（折合約275萬港幣）。然而，兩人竟直接離境，日本海關對此無可奈何。



在日本境內消費必須支付百分之十的消費稅，但其他國家和地區的觀光客若攜帶商品出境，即可免稅。前提是海外遊客在日本買的免稅品禁止轉賣別人，而且離境時若未攜帶已購買的免稅品，查獲後就會被海關要求補繳消費稅。

據日媒《讀賣新聞》14日報道，有日本海關相關人士透露，例如一對30多歲的台灣籍男女，曾以免稅方式總共購買約4億7千萬日圓（折合約2755萬港幣）的高級手錶及化妝品等商品，但在出境時並未隨身攜帶這些商品，聲稱已用國際貨運方式寄出日本。

不過，兩人出示的寄送紀錄上所記載的物品與數量，都跟所購買的免稅品紀錄不符，所以被要求補稅約4700萬日圓（折合約275萬港幣），但這兩人最後沒有繳清稅款就出境。

日本政府財務省表示，海關當局2022年度對366名訪日外地旅客補徵約22億日圓消費稅，結果實際繳納的只有213人、金額僅約7000萬日圓，有約21億日圓追討無門。