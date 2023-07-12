揉眼睛後雙眼充血視力急降險失明　一文睇清結膜炎成因及病症

相信不少人在剛睡醒、太疲倦或眼睛不舒服時也會揉一揉眼睛，但看似平常的動作其實暗藏風險，嚴重的甚至會失明。



來自深圳的常先生（化名）近日感到左眼不適，眼睛紅腫痕癢，黃色、膿樣的眼屎特別多。他到深圳大學總醫院眼科求診，醫生診斷他患上急性結膜炎。

從事餐飲業的常先生憶述，發病前一天曾處理過生肉，當時天熱流汗，便順手用手背擦汗，或因此揉到「髒東西」，導致左眼發炎。就醫幾天後，常先生的右眼開始紅腫，且眼屎、眼淚等分泌物增多，根本睜不開眼，也不敢看陽光，雙眼視力模糊。

經住院檢查，常先生因眼睛角膜水腫，原本光滑透明的屈光介質變得皺皺巴巴，左眼視力僅剩0.05。原本抵禦外界細菌、病毒等感染的角膜出現大面積的中央上皮缺損，結膜佈滿紅血絲和出血點。上下瞼結膜因免疫細胞的大量聚集形成灰白色的「偽膜」，雙眼腫脹嚴重。經治療，常先生的視力已逐漸恢復。

結膜炎具高度傳染性

深圳大學總醫院眼科的蔣澍醫生介紹，細菌、病毒、真菌等微生物的感染、外界刺激及過敏等都有可能引發結膜炎。

病毒性結膜炎是一種常見的結膜炎，常在夏秋季節流行，使用抗生素滴眼液治療無效。常先生本次感染的角結膜炎考慮是由腺病毒感染引發，目前已發現此病毒有100餘個血清型，其中至少有47個可以感染人類。

醫生指出，腺病毒角結膜炎屬於自限性疾病，隨機體免疫機制的建立可逐漸自癒，但及時有效的治療可減輕患者症狀，防止併發症。

深圳大學總醫院。（微信公眾號＠深圳大學總醫院）

什麼是結膜炎？

結膜炎分為感染性的結膜炎和非感染性的結膜炎兩大類。感染性的結膜炎多由病毒、細菌感染引起；而非感染性的結膜炎常見的是過敏性結膜炎，外界的理化因素，如光、各種化學物質等都可成為致病因素。

患者會感到雙眼發燙、燒灼、畏光、眼紅、流淚，自覺眼睛磨痛，眼皮紅腫；起床時眼皮常被分泌物粘住，不易睜開。部分患者的結膜上會出現小出血點或出血斑，分泌物呈粘液膿性，有時在瞼結膜表面形成一層灰白色假膜，嚴重可伴有頭痛、發燒等症狀。

結膜炎一般不影響視力，但大量粘液膿性分泌物粘附在角膜表面時，可有暫時性視物模糊或虹視，只要將分泌物擦去即可。若細菌或病毒感染影響角膜，則畏光、流淚、疼痛加重，視力也會下降。

紅眼症是傳染性結膜炎的俗稱，可透過接觸患者用過物件，例如毛巾、洗臉用具、水龍頭、門把，或在泳池等感染。從幾個月大的嬰兒至8、90歲的長者都是結膜炎的易感人群，若感覺眼睛有異物感、充血等症狀，就應及時就診，對症治療。

值得注意的是，結膜炎患者眼睛的外部刺激性要弱於正常人，因此要避免雙眼受強光刺激；病毒或細菌可能存在於粉塵顆粒中，患者外出時應佩戴防護眼罩；注意避免用眼疲勞，不要經常熬夜。同時，患者的毛巾和日常用品應與同住人分開擺放，並定期更換消毒，也要避免去公共浴室或游泳池，以防止病毒傳播。