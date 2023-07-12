中國突破技術封鎖自產光刻機？內地劇《我的中國芯》上映突喊停

內地日前推出一部名為《我的中國芯》（The Best Chip）電視劇，講述一家科技初創公司如何殺出重圍，開發先進晶片製造技術的故事。



該劇講述的一群科研人員研發用於光刻機的193納米DUV雷射器，過程穿插浪漫的愛情故事，但科研加上偶像劇的設定讓不少網民吐槽「把半導體晶片從業者和觀眾智商按在地上摩擦 」。據了解，該劇原定7月10日上映，但官方微博卻指出由於排播調整，將暫緩上線。



+ 1

據了解，《我的中國芯》由李克執導，顧佑明、何澤遠、姚凱辰、周蓉倩、張藍藝、郭祥、民浩、張傲等主演。

該劇講述的是某民營科技公司承擔國家燃點計畫科研項目，研發用於光刻機的193納米DUV雷射器。使用這種雷射器的光刻機可以解決絕大多數先進積體電路晶片的生產問題，如果研發成功，對國家具有重大意義。

該片在預告片中一段英文開頭提到，「即日起，全面禁止向中國銷售先進光刻機」，與現實中，荷蘭政府今年6月底宣布對部分先進半導體製造設備實施新出口管制措施相呼應。

據了解，9月1日開始，荷蘭半導體設備製造巨頭阿斯麥（ASML）必須獲得許可證，才能把部分型號的深紫外線光刻機（DUV）賣給中國。另一版預告片則是「黃總在國外被扣留了」、「估計是我們科研項目比較敏感吧!」同樣呼應中美的科技戰。

荷蘭光刻機公司ASML（艾司摩爾）。(路透社)

網民反應兩極 上映首日即喊停

對於《我的中國芯》的開播，內地網民開玩笑說：「看這些劇不尷尬嗎？」「哪壺不開題哪壺?」，但也有網民認為可以鼓勵不少科研人員，「終於有電視劇關注到中國的科研之路了，希望能好好講述中國晶片勵志故事」、「在美國限制晶片下，大家要多多支持。」

據了解該片原定7月10日上線，卻因為排播問題暫停。在該劇官方微博的下方有網民痛批，「這是低級紅高級黑！惡意諷刺中國晶片現狀！」