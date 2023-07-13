雲南漢上山採菌驚遇大老虎？ 警揭真相網民怒斥「被抓活該」
撰文：林芷瑩
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網傳雲南玉溪有民眾上山採菌時遇到三隻老虎，相關片段更在網上瘋傳，但當地政府部門指出，在玉溪林區出現3隻老虎的概率幾乎為零。經警方調查，該片段的實際取景地為動物園，拍片者被處以行政拘留5天。
7月4日，一位IP屬地顯示「雲南」的網民在抖音上載題為《#有一種叫雲南的生活#山大王的生活 再也不敢去拾菌了......》的片段。影片顯示，三隻老虎在樹林中出沒，其中兩隻在打架，旁邊有一條小路，拍片者更留言稱「現在還在樹上都沒下來」、「別笑，關注俺，帶你們找虎頭」。
相關影片在網上瘋傳，更被一些傳媒官方帳號二次傳播，「男子上山遇三隻大老虎」等有關話題亦成為熱搜。
時下正值市民上山採菌的高峰期，為核實山林內是否有老虎，玉溪市林草局組織各縣區林草部門，排查影片的真實性和老虎線索。經實地核查與專家研判，判定在玉溪林區出現三隻老虎的概率幾乎為零。
7月12日，玉溪市峨山縣公安局通報稱，現查明，網民梁某發布的影片，是他在2019年8月拍攝於雲南省昆明野生動物園，影片標題為虛假信息。截至7月10日9時，梁某在抖音上發布的視頻點贊26.1萬，評論7.1萬，收藏4497次，造成不良社會影響，擾亂公共秩序。
峨山縣公安局根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，依法對違法嫌疑人梁某處以行政拘留5日的處罰。
網民睇法：
造謠被抓活該
野生老虎，你敢這麼近拍視頻？腿不軟都是真男人了
野生華南虎早就滅絕了，這要能遇到得是穿越了
看皮毛顏色就知道是假的，野生動物毛髮怎麼會這麼乾淨油亮
把造謠的抓了，有人記得那個華南虎的謠言嗎？
造謠的這位，終將為自己的愚蠢行為付出代價。
各野生動物園的管理人員應該來「認領」一下，看是不是自己園區的場景
好歹是真虎，很多年前，有一個拍年畫上的老虎偽裝成野生老虎騙了全國人民，哈哈哈哈，害得專家教授折騰了好久