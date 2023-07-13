內地虛擬學校「山河大學」商標竟被企業搶注？律師：蹭熱點行為

近期，一所虛構的「山河大學」在內地成為熱話，更登上熱搜。事件掀起輿論對教育不平等的討論，一時間，「山河大學」的所謂官網、校訓、校徽、院系、招生簡章等紛紛被設計出來，用以諷刺、調侃等。而據內媒報道，「山河大學」商標正在被企業搶注，國際分類涉及教育娛樂、辦公用品等，目前狀態均為「正等待受理」。對此國家知識產權局回應指，申請不受限，最後審核結果可以在官網進行查詢。



據早前報道，「山河大學」其實是源於網民的一個玩笑，即面對教育資源匱乏、錄取率低等問題，河北、河南、山東、山西這中原四省的343.3萬考生，可以選擇一人捐獻1000元（人民幣．下同），合資30億元在四省交界處創辦一所綜合大學，面向「山河四省」招生。

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這個天馬行空的玩笑一經提出，旋即成為熱話，大量網民加入討論，訴說社會不公，有人把校訓定為「國破山河在」、「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，校長則建議聘請唐朝詩人杜甫。教育部副部長吳岩則表示，教育部也關注到了關於「山河大學」的問題，該部將不斷優化高等教育資源的佈局結構，支持中西部地區，特別是人口大省擴大高等教育資源規模，優化類型結構和區域結構。

而隨著熱度持續上升，有網民發現，天眼查App顯示已有部分企業搶注「山河大學」商標，申請人包括上海某科技公司、漯河某文具公司，國際分類涉及教育娛樂、辦公用品等，當前所有商標狀態均為申請中。周二（11日），《紅星新聞》發現，在中國商標網官網「山河大學」的商標查詢頁面已出現9個註冊號，皆在7月3日至6日間申請註冊，且安徽某文化發展公司申請註冊了4個不同類別的商標，包括飲料啤酒和餐飲住宿等國際分類，狀態都處於「正等待受理」。

中國商標網顯示「山河大學」商標註冊號多達9個。 （紅星新聞）

對此，國家知識產權局工作人員表示，商標註冊申請只要提交真實準確的材料就會受理，商標法規定申請不受限制，任何人在生產經營活動中有商標需求就可以提交申請；對於「山河大學」商標申請情況，需要等待審核部門進行審核，最後審核結果可以在官網進行查詢。

既然是一所虛擬的高校，那麼「山河大學」能否進行商標註冊，也引起坊間普遍的疑惑。北京恩赫律師事務所知識產權方面律師常俊虎對此表示，「山河大學」沒有確切的權利主體，要先確定誰對「山河大學」享有權利，才能說他人註冊有關商標是搶注行為。他又認為，「山河大學」的出現屬於社會熱點現象，企業申請這個商標是蹭熱點行為。另外，商標名稱含有國家、省份或大學等字詞，企業或者個人不能隨意申請，商標局審核部門也不會隨意批准，因該類商標可能造成相關公眾的誤認，並可能會帶來不良影響。

京師律師事務所王輝律師則稱，若「山河大學」在現實中不存在，同時沒有其他商家有相同商標，這時有人註冊商標，則沒有侵犯他人的權益，且在正常情況下，「山河大學」商標可以註冊成功。不過他指出，進行商標審查時，商標局會考慮商標註冊與該商標之後的使用是否能夠引起他人的誤解，或者說產生社會的不良影響，需要看商標註冊的範圍，例如相關教育機構或非大學等級的院校去申請「山河大學」商標，而其無法與大學的教育服務結合起來，這種商標註冊不可能申請下來。