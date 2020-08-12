最大無線電望遠鏡｜「天眼」遭搶注成為香煙品牌　專家：涉嫌侵權

被稱為「中國天眼」的500米口徑球面無線電望遠鏡（FAST）是世界上最大無線電望遠鏡，曾被媒體廣泛報道。 內地一款在市面上銷售的「天眼」牌香煙在近日引起關注，不少內媒指不應該將一個重大科技設施和煙草聯繫起來，商標侵權的質疑聲也一時間四起。

「中國天眼」是世界上最大無線電望遠鏡（點圖放大）：

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內媒報道指，該款「天眼」煙已經上市兩年，由中國煙草總公司貴州省公司和紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司聯合出品，主要在貴州市場上售賣。香煙包裝上有「天眼」全景模型及「FAST」字眼，背景則畫有星雲和燦爛繁星。

紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司的官方網站這樣闡述「天眼」煙：以「中國天眼」命名，致敬「中國天眼」所蘊涵的偉大科學精神和奮鬥精神，又表示該香煙是為了紀念曾任FAST工程首席科學家兼總工程師的南仁東。

「天眼」煙已經上市兩年，由中國煙草總公司貴州省公司和紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司聯合出品。（《南方日報》）

報道指，「天眼」工程在2016年9月完工，所屬機構中國科學院國家天文台直到2019年6月才申請並註冊「中國天眼」的商標。但早在2017年3月，紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司就申請註冊了「天眼」中文商標，一年後又申請註冊了「天眼雲煙」、「天眼雲煙FAST 」，上述三個商標類型均為煙草製品。該公司在使用「天眼」元素及商標時，並未聯繫國家天文台，國家天文台獲悉此事後曾向煙草公司發過律師函交涉，但沒有得到相關方回應。

專家：搶注的商標涉嫌侵權

貴陽市律師協會知識產權專業委員會主任余清凱表示，申請商標註冊應當遵循誠實信用原則，不得損害他人現有的在先權利，也不得違背公序良俗或有其他不良影響。從這兩點上看，紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司搶注的商標涉嫌侵權。

近年來內地公司搶注商標時有聽聞。華南理工大學法學院副教授葉竹盛認為，主持天眼項目的研究機構可以採取防禦性保護策略，先行註冊其他類別的「天眼」商標，防止損害擴大。

「天眼」是目前世界上最大的單一口徑、填充口徑（即全口徑均有反射面的）無線電望遠鏡。（中新社）

據公開資料介紹，位於貴州黔南州平的500米口徑球面無線電望遠鏡（FAST）是中國國家重大科技基礎設施，亦是世界上最大無線電望遠鏡，其由主動反射面系統、饋源支撐系統、測量與控制系統、接收機與終端及觀測基地等多部分構成。FAST在2020年1月11日通過國家驗收後投入正式運行，搜索地外文明是FAST的七大科學目標之一，其他還包括有重現宇宙早期圖像、參與未來脈沖星自主導航和引力波探測、獲得天體超精細結構、檢測微弱空間訊號等。

（《科技日報》/《南方日報》）