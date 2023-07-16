｢穿絲襪等我｣　省政府辦公廳群聊傳不雅訊息　稱｢病毒入侵｣遭諷

昨日（15日），一張微信群聊天截圖在網絡瘋傳，由「省政府辦公廳」連發的3條露骨訊息引發網民討論。



「湖南省直單位資產系統技術支持群」的聊天截圖顯示，晚上10時07分，一名備註為「省政府辦公廳」的帳號連發3條不雅訊息，「你老公出門了嗎」「等下我去你家」「穿絲襪等我」。

隨後，備註名稱為「省審計廳趙某某」的人員回覆「省政府辦公廳」說：「發錯地方了吧？」

「省政府辦公廳」在微信群內傳送不雅訊息。

綜合內媒報道，湖南省行政事業單位資產管理信息系統運行維護項目的中標供應商為「北京久其軟件股份有限公司」。微信群亦由該公司湖南分公司建立，公司負責人徐先生稱，該微信群7月14日晚遭遇病毒入侵，從而導致群裡出現不雅信息。

徐先生亦表示，並不清楚備註為「省政府辦公廳」的人所屬哪個單位。他介紹，公司與省政府辦公廳等單位有網絡技術合作，微信群裡的人員都是網絡技術服務人員，有的是公司請的，有的是合作單位請的。

15日上午徐先生得知此事後，已向網信辦、公安部門報警，相關部門正在調查處理中。湖南省政府辦公廳工作人員則稱「不清楚網傳事情」。

事件在網絡引起熱議，相關公司雖回應為「病毒入侵」亦未獲網民買賬▼



「這個病毒還挺人性化還喜歡絲襪」

「還怪起病毒來了，偷情的膽哪去了」

「哎喲，新冠這麼厲害了嗎？」

「病毒也色色的呢」

「煩請上級紀檢委介入吧，看看到底是什麼病毒，還人家清白。」

「網絡造謠也是要負法律責任的。」

